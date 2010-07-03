Büyük ustaya büyük ayıp

T24 - Türk sinemasının usta oyuncusu Kemal Sunal, vefatının 10. yılında Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki mezarı başında anıldı.



Anma törenine, Kemal Sunal'ın eşi Gül, kızı Ezo, oğlu Ali ve kız arkadaşı oyuncu Gökçe Bahadır ile sevenleri katıldı. Kur'an-ı Kerim ve duaların okunduğu anma törenine katılanlara daha sonra helva dağıtıldı. Törende, sanatçı Kemal Sunal'ın eşi, kızı ve oğlunun gözyaşlarına hakim olamadıkları görüldü.





Gül Sunal: "Çok zor geçen bir 10 yıl"



Törende gazetecilere duygularını ifade etmeye çalışan Gül Sunal konuşmakta güçlük çekti. Ağladığı görülen Gül Sunal, "Çok zor geçen bir 10 yıl tabi ki.10 yıl olduğuna inanmak bile zor. Dün gibi geliyor insana. Böyle günlerde o kötü olayı daha net hatırlıyoruz. Çok ağır bir şey. Onun için konuşmak çok zor." diye konuştu.





Ali Sunal:"10 sene oldu ama sanki dün olmuş gibi"



Babası gibi oyuncu olan Ali Sunal ise şunları söyledi;



"10 sene oldu ama sanki dün olmuş gibi. Bir şey geçmiyor, değişmiyor. Ancak onu görebilirsek, ona dokunabilirsek bir şeyler değişebilir. Biz o hayattaymış, yanımızdaymış gibi yaşamaya devam ediyoruz. Ona karşı sorumluluklarımızı biliyoruz. Onun sevenlerini hayal kırıklığına uğratmamaya çalışıyoruz. Ben kendimden önce bunlar için yaşıyorum. Çünkü çok güzel bir adam. Çok örnek bi adam. Çok doğru şeyler yapmış. Onun yolundan gidersiniz siz de doğru insan olursunuz diye düşünüyorum."





Sanat dünyasından kimsenin törene katılmaması



Törene Kemal Sunal'ın oyuncu arkadaşlarından kimsenin katılmamasına yönelik soruya Ali Sunal, "Ben sanat dünyasının vefasızlığı diye algılamıyorum. İlk sene de böyleydi. Bu sene de böyle. Yaz ayıdır. Arada bir zamandır. Herkes evinden, yerinden dualar yolluyor. Arıyorlar soruyorlar hatrımızı. Biz de onları arıyoruz. Ona biri dua okuyunca, okuduğu yerden de ulaşır diye düşünüyorum.İlla buraya gelmek gerekmiyor."





