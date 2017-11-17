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Kültür-Sanat

Büyük ustalardan Binbir Çiçek Kadın Korosu’na destek

İSTANBUL, (DHA)-AVCILAR Belediyesi’nin ‘Kadın Türkü Söyler’ projesi kapsamında oluşturduğu Avcılar Belediyesi Binbir Çiçek Kadın Korosu provasına Erdal Erzincan ve Mercan Erzincan eşlik etti

17 Kasım 2017 21:06

İSTANBUL, (DHA)-AVCILAR Belediyesi’nin ‘Kadın Türkü Söyler’ projesi kapsamında oluşturduğu Avcılar Belediyesi Binbir Çiçek Kadın Korosu provasına Erdal Erzincan ve Mercan Erzincan eşlik etti.

İlçe belediyesinin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan aylık etkinlikler kapsamında, Avcılar Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu 17 Kasım 2017 cuma günü, saat 15.00 da Barış Manço Kültür Merkezi’nde sahne aldı. Avcılar\'da yaşayan, müzik tutkunlarından oluşan Avcılar Belediyesi Binbir Çicek Kadın Korusu, Başak Tatlıbal şefliğinde, yaklaşık iki saat boyunca doyumsuz bir halk müziği keyfi yaşattı.

KADINLARIN SESİ DAHA GÜR ÇIKACAK

Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak, Avcılar’da oturan herkesin, ev kadını, anne, hala, teyze veya komşuların Binbir Çiçek Kadın Korosu’nda yer aldığını belirterek bunlardan birinin de 1992 yılında Avcılar’da canice bir kadın cinayetine maruz kalıp faili meçhul kalan, Gülsevin Buket Değirmenci’nin annesi Nazire Değirmenci olduğunu söyledi.

Binbir Çiçek Kadın Korusu’nun kadına şiddete karşı çıktığını belirten Başkan Dr. Handan Toprak;“Binbir Çiçek Kadın Korumuz’da her kadınımızın bir hikayesi var. Rengi, dili, inancı, giyimi, kuşamı ne olursa olsun tüm kadınların yürekleri şefkatle çarpar” dedi.

(FOTOĞRAF)

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