Büyük taşınma Sabiha Gökçen'e talebi artırdı,pist 24 saat açık olacak

ANIL UÇAN/İSTANBUL (DHA) - Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na büyük taşınma sürecinde Sabiha Gökçen Havalimanı’dan (İSG) uçuşlara ilgi daha da arttı.İSG’den uçan havayolu şirketlerinin büyük taşınma sürecinde rezervasyonlarında artışlar yaşandı. Yolcuların mağdur olmaması ve taşınma sırasında yolcu trafiğinin kesintiye uğramaması için İSG\'de 24 saat pistin açık olması da dahil tüm hazırlıklar tamamlandı.

30 Aralık saat 03.00’da başlayacak ve 31 Aralık saat 00.00 arasında 45 saatlik süre içinde Atatürk Havalimanı’nda ve İstanbul Havalimanı’nda kapasite azaltımı uygulanacak. Yolcular büyük taşınma süresince sorun yaşamadan uçmak adında Sabiha Gökçen’den uçuşlara yöneldi.Taşınma sırasında İstanbul’un şehir havalimanı olan Sabiha Gökçen Havalimanı’nın pisti 24 saat açık kalacak. Pistin 24 saat açık kalması ile kazanılan günlük 5 saatlik yeni slot alanları ile günlük kapasitenin dışında 200 ek sefer daha yapılabilecek. Bu sayede taşınma süresinde Atatürk Havalimanı ve İstanbul Havalimanı’na uçamayan yerli ve yabancı havayolu şirketleri Sabiha Gökçen Havalimanı’nı kullanabilecek.

\"SORUMLULUĞUMUZUN FARKINDAYIZ\"

Alınan önlemlerle ilgili Demirören Haber Ajansı’na (DHA) açıklamalarda bulunan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı terminal işletmecisi İSG’nin CEO’su Ersel Göral, İstanbul Havalimanı’nın Türkiye ve Türk sivil havacılığı için dönüm noktası niteliğinde bir proje olduğunun altını çizerek, “Böyle bir havalimanına sahip olmaktan ötürü herkes gibi biz de gurur duyuyoruz” dedi.

“TEDBİRLERİMİZİ ALDIK”

Atatürk Havalimanı’nın 30-31 Aralık 2018 tarihinde kapanarak, İstanbul Havalimanı’na taşınacağını hatırlatan Göral, sözlerini şöyle sürdürdü:

\"Bu süre zarfında yetkililerin de açıkladığı gibi İstanbul’da sadece Sabiha Gökçen Havalimanı açık kalacak. Biz meydan otoritesi HEAŞ ve diğer tüm paydaşlarımızla birlikte tedbirlerimizi aldık. Amacımız İstanbul Havalimanı taşınırken 48 saat boyunca İstanbul’da yolcu ve uçak trafiğinin aksamadan devam etmesine imkanlarımız dahilinde olanak sağlamak. Bu konuda sorumluluğumuzun farkındayız ve bu çerçevede üzerimize düşeni yapmaya da hazırız.\"

PİST 24 SAAT AÇIK TUTULACAK

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı meydan otoritesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ)’tan yapılan açıklamada ise gece saatlerinde bakım için kapalı olan pistin 30-31 Aralık tarihlerinde 24 saat açık tutulacağı belirtilerek,

\"Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na geçiş sürecinin tamamlanacağı 30-31 Aralık 2018 tarihlerinde her iki havalimanında uçuş kısıtlamaları yapılacağından, bu kapsamda Sabiha Gökçen Havalimanı’na yapılacak uçuşlar için yardımcı olmak üzere gerekli tedbirler alınmaktadır. Bu amaçla, öncelikle geçişin yapılacağı tarihlerde havalimanımızda uygulanan pist kapalılıkları iptal edilmiş ve böylece daha çok uçağın havalimanımıza gelişine imkan sağlanmıştır. Bahse konu dönemde, havalimanımıza uçuş düzenlemek isteyen hava taşıyıcılara,havalimanı kapasitesi doğrultusunda mümkün olan kolaylıklar gösterilmekte ve bu amaçla DHMİ Slot Koordinasyon Merkezi ile tam koordinasyon halinde çalışılmaktadır.Bugün itibari ile yerli ve yabancı havayolu şirketlerinin uçuş talepleri devam etmektedir\" denildi.