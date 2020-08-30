Erdoğan, Anıtkabir Şeref Defteri'ne yazdı: Türkiye bilhassa Doğu Akdeniz'de tehdit, yıldırma ve şantaj diline boyun eğmeyecek

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'e yaptığı ziyarette Anıtkabir Şeref Defteri'ni de imzaladı. Erdoğan'ın 30 Ağustos mesajında " Türkiye bilhassa Doğu Akdeniz'de tehdit, yıldırma ve şantaj diline boyun eğmeyecek" ifadesini kullandı.

Büyük Taarruz'un 98. yıldönümünde devlet erkânı Aslanlı Yol'dan Anıtkabir'e yürüdü. Anıtkabir'deki törene Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bakanlar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de katıldı. Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Anıtkabir'deki törene sınırlı sayıda katılım sağlandı.

Erdoğan'ın mozeleye çelenk bırakmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Erdoğan Anıtkabir Şeref Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk,

Bağımsızlığımızın müjdecisi olan büyük zaferimizin 98. yıldönümünde zatı alinizi ve aziz şehitlerimizi rahmetle yâd ediyoruz. Bizlere emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti’ni yüceltmek, güçlendirmek, muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine taşımak için çalışıyoruz.

Cumhuriyetimizin 100. Yılını kutlayacağımız 2023’e ekonomik, askeri, siyasi ve diplomatik bakımdan daha güçlü, daha bağımsız daha müreffeh bir ülke olarak girmekte kararlıyız.

Suriye’den Libya’ya, Karadeniz’den Doğu Akdeniz’e , enerjiden terörle mücadeleye kadar farklı sahalarda elde ettiğimiz kritik başarılar ülkemizin hak ve menfaatlerini koruma konusundaki irademizin en net göstergesidir.

Türkiye bilhassa Doğu Akdeniz’de tehdit, yıldırma ve şantaj diline boyun eğmeyecek. Uluslararası hukuktan ve ikili anlaşmalardan kaynaklanan haklarını savunmayı sürdürecektir.

Ruhun şad olsun."