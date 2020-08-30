Büyük Taarruz'un 98. yıl dönümü: 30 Ağustos bu yıl Koronavirüs önlemleriyle kutlanıyor

98 yıl önce bugün Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde gerçekleşen Büyük Taarruz zaferle sonuçlandı. İçişleri Bakanlığı’nın yeni tip Koronavirüs (Covid-19) gerekçesiyle kısıtlamalar getirdiği 30 Ağustos bu yıl önlemlerle kutlanıyor.

Etkinlikler İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun saat 09.30’da Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bırakması ile başladı.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 11.00'de Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştirdi.

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Erdoğan, saat 12.30'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul edecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), sosyal mesafe kuralına uygun olarak Kemerburgaz Kent Ormanı, Maltepe, Kadıköy, Miniatürk ve Yenikapı’da çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

Kemerburgaz Kent Ormanı’nda çocuklar için uçurtma şenliği, oyun atölyeleri ve mini ödüllü yarışmalar yapılacak. İBB, Maltepe Sahil Etkinlik Alanı’nda da ücretsiz ve sınırlı katılımla bugün akşam saat 20.00’de DJ performansı ile kutlamaları başlatacak.

Yenikapı Etkinlik Alanı’nda İBB’nin desteğiyle gerçekleşen “Park Et Seyret” etkinlikleri yapılacak. orkestra şefi ve besteci Murat Cem Orhan’ın Nâzım Hikmet’in eseri Kuvayi Milliye Destanı’nda esinlenerek hazırladığı Kuvayi Milliye’nin İnsan Manzaraları”, izleyiciyle buluşacak. Ardından Haluk Levent’in sahne alacağı konser gerçekleştirilecek.

Kutlamalar kapsamında saat 20.00’de de Fikirtepe Mandıra Caddesi’nde sosyal mesafe kurallarına uygun Zafer Alayı düzenlenecek.

Koronavirüs nedeniyle her yıl düzenlenen 30 Ağustos resepsiyonu ise bu yıl gerçekleştirilmeyecek. Başkentte ayrıca TBMM’den, Ulus’taki Birinci Meclis’e “Zafer Yürüyüşü” yapılacak.

İzmir’de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarının ilk adresi Cumhuriyet Meydanı olacak. Sabah saat 09.30’da çelenk koyma etkinliğiyle başlayacak program, saat 10.30’da Kadifekale Şehitliği’ndeki törenle devam edecek. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP’nin Cumhuriyet Meydanı’ndaki çelenk törenine katıldıktan sonra, bando eşliğinde üstü açık otobüsle kentte 30 Ağustos Zafer Turuna çıkacak ve halkı selamlayacak.

Büyükşehir Belediyesi, Büyük Taarruz’un başladığı 26 Ağustos’ta başlattığı Zafer Bayramı kutlamalarını 9 Eylül tarihine kadar sürdürecek.