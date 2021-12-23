Büyük şirketlerin yeniden yapılandırılan borçlarının tutarı 75 milyar TL'yi geçti

Bloomberg HT'nin haberine göre 25 milyon TL ve üzeri borcu olan büyük ölçekli şirketler, Ekim 2019 ve Kasım 2021 dönemi içerisinde 75,3 milyar TL’lik borçlarını yeniden yapılandırdı.
Söz konusu firmaların 97’si İstanbul’da, 3’ü Batı Marmara’da, 15’i Ege’de, 20’si Doğu Marmara’da, 39’u Batı Anadolu’da, 25’i Akdeniz, 15’i Orta Anadolu’da, 6’sı Batı Karadeniz, 2’si Doğu Karadeniz, 1’i Kuzeydoğu Anadolu, 19’u Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bulunuyor.
Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi bağıtlanan firmalardan:
- 4 tanesi tarım, balıkçılık, avcılık ve ormancılık,
- 6 tanesi madencilik ve taş ocakçılığı,
- 52 tanesi imalat sanayi,
- 5 tanesi enerji,
- 39 tanesi inşaat,
- 28 tanesi toptan ve perakende ticaret, motorlu araçlar servis hizmetleri ile kişisel ve hane halkı ürünleri,
- 23 tanesi turizm,
- 23 tanesi taşımacılık, depolama ve haberleşme,
- 3 tanesi emlak komisyon, kiralama ve işletmecilik faaliyetleri,
- 4 tanesi eğitim,
- 6 tanesi sağlık ve sosyal hizmetler,
- 5 tanesi diğer hizmetler sektöründe,
- 44 tanesi diğer sektörlerde faaliyet gösteriyor.