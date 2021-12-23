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Ekonomi

Büyük şirketlerin yeniden yapılandırılan borçlarının tutarı 75 milyar TL'yi geçti

Ekim 2019- Kasım 2021 dönemi arasında büyük şirketlerin 75,3 milyar TL'lik borçları yapılandırıldı

23 Aralık 2021 10:58

Ekim 2019'dan bu yana büyük ölçekli şirketlerin yeniden yapılandırılan borçlarının tutarı 75 milyar TL'yi geçti.

Bloomberg HT'nin haberine göre 25 milyon TL ve üzeri borcu olan büyük ölçekli şirketler, Ekim 2019 ve Kasım 2021 dönemi içerisinde 75,3 milyar TL’lik borçlarını yeniden yapılandırdı.

Söz konusu firmaların 97’si İstanbul’da, 3’ü Batı Marmara’da, 15’i Ege’de, 20’si Doğu Marmara’da, 39’u Batı Anadolu’da, 25’i Akdeniz, 15’i Orta Anadolu’da, 6’sı Batı Karadeniz, 2’si Doğu Karadeniz, 1’i Kuzeydoğu Anadolu, 19’u Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bulunuyor.

Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi bağıtlanan firmalardan:

  1. 4 tanesi tarım, balıkçılık, avcılık ve ormancılık,
  2. 6 tanesi madencilik ve taş ocakçılığı,
  3. 52 tanesi imalat sanayi,
  4. 5 tanesi enerji,
  5. 39 tanesi inşaat,
  6. 28 tanesi toptan ve perakende ticaret, motorlu araçlar servis hizmetleri ile kişisel ve hane halkı ürünleri,
  7. 23 tanesi turizm,
  8. 23 tanesi taşımacılık, depolama ve haberleşme,
  9. 3 tanesi emlak komisyon, kiralama ve işletmecilik faaliyetleri,
  10. 4 tanesi eğitim,
  11. 6 tanesi sağlık ve sosyal hizmetler,
  12. 5 tanesi diğer hizmetler sektöründe,
  13. 44 tanesi diğer sektörlerde faaliyet gösteriyor.

 

 
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