'Büyük Selçuklu' dizisinin set-dekor işçileri iş bıraktı

TRT’de yayınlanacak olan “Uyanış: Büyük Selçuklu” dizisinin set-dekor işçileri zorlu çalışma koşulları ve ödemelerini alamamaları nedeniyle iş bıraktı. Set çalışanları yaptıkları açıklamada, “Uzun süredir yapılmayan ödemeler vardı. Bu ödemelerle ilgili geçen hafta bir iş bırakma eylemimiz olmuştu, daha sonra paralarımızın haftalık olarak her salı yatacağı bildirildi. Fakat dün itibariyle paralar tekrar yatmayınca işi bıraktık. Dün 5’te herkes evlerine döndü, bu sabah tekrar geldik. Şu an itibariyle iş bırakmış durumdayız” ifadelerini kullandı.

Kötü set koşullarında çalıştıklarını dile getiren set-dekor işçileri, “Durum inanılmaz kötü, 24 saat çalışmaya zorlanıyoruz. Büyük bir mobbing yapılıyor. Zorunlu mesailer var, yemekler çok kötü” dedi.

Bir basın bildirisi de yayınlayan set-dekor işçileri, ödemelerini alana kadar iş bırakma eylemlerini devam ettireceklerini belirtti. Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi set-dekor işçilerinin yayınladığı basın bildirisinde şu ifadeler yer aldı:

“28 Eylül 2020 Pazartesi günü TRT 1 kanalında yayına girecek olan, yapımı Akli Film tarafından üstlenilen ‘Uyanış: Büyük Selçuklu’ adlı dizinin Çekmeköy ormanındaki platosunda dekor ekibinde bulunan 260 kişiye yakın çalışan sette mobbing’e maruz kalıyor. 24 saat kesintisiz çalışmaya zorlanarak bozuk yemekler ısrarla çalışanlara dayatılıyor. Personel için tuvalet ve su ihtiyacı karşılanmıyor. Giyinme odaları hijyenden uzak. Bunlara rağmen çalışmaya devam edip Covid-19 sürecinin getirmiş olduğu ekonomik zorlukların üstesinden gelmeye uğraşan set-dekor işçilerine haftalık yapılması gereken ödemelerde üç aydan beri sürekli aksamalar yaşanmıştır. Bu aksamalar beş haftadır ödemelerin hiç yapılmadığı bir duruma gelmiştir. Set-dekor işçileri 23 Eylül Çarşamba günü saat 17.00’de almaları gereken 5 haftalık ödemelerini alamadıkların için iş bırakma eylemine başlamıştır. Set-dekor işçileri çalışma koşullarının iyileştirilip, ödemelerini alana kadar eylemlerini devam ettirme konusunda sonuna kadar ısrarcı olacaklardır.