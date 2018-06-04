“Büyük şehirlerde yaşayanlarda ağır metal zehirlenmesi çok yaygın”

İSTANBUL, (DHA) FİTOTERAPİ Uzmanı Dr. Ümit Aktaş günlük yaşamda ağır metallere çok sık maruz kaldığımızı, kullanılan tencereler, tavalar, seramik kaplama yemek takımları ve kalitesiz tekstil ürünlerinde ağır metaller bulunduğunu ve bunların etki ederek birçok insanda ağır metal zehirlenmesine yol açtığını söyledi. Dr. Aktaş, birçok kişinin ağır metal zehirlenmesinin farkına varmadığını ve büyük şehirlerde yaşayanların önemli bir bölümünün ağır metal zehirlenmesine maruz kaldığını düşündüklerini belirtti.

“MUTFAK MALZEMELERİNDE TEHLİKE VAR”

Dr. Aktaş, mutfak malzemeleri, içinde alüminyum bulunan tencere ve tavaların yanı sıra alüminyum folyo ile pişen yemeklerin de ağır metal zehirlenmesine neden olabileceğini belirtti ve şunları söyledi: \"Alüminyum içeren tencere ve tavalar, alüminyum folyo ısıya maruz kaldığı andan itibaren yemeğin içine alüminyum yağdırıyor. Bunun yanında kaplama tencere, tavalar özellikle seramik kaplamalarda silisyum tehlikesi var. Ayrıca bazı kıyafetlerin boyaları kurşun içeriyor. Amalgam diş dolguları cıva içeriyor. Bunun gibi pek çok yerden, özellikle de tarım ilaçlarından ağır metaller alınıyor.\"

“AĞIR METAL ZEHİRLENMESİ ÇOK YAYGIN”

Pek çok yerden ağır metal alınabildiğini söyleyen Dr. Aktaş, çoğu zaman ağır metalin kaynağının belirlenemediğini çünkü çevre kirliliği nedeniyle ağır metallerin çok yaygın olduğunu söyledi.

Ağır metallerin kemik iliğini baskılayarak kansızlığa yol açtığını belirten Aktaş, \"Ağır metaller dokulara oturur, ağır metallerin hemen hepsi nöro-toksiktir yani sinir harabiyeti yapar ve hastalarda MS benzeri tablolardan tutun da vücudun değişik yerlerinde uyuşmaya, karıncalanmaya kadar pek çok farklı belirtiye neden olabilir\" dedi.

“BİTKİLER ÇÖZÜM OLABİLİR ANCAK BİLİNÇSİZCE KULLANILMAMALI”

Ağır metallerden kurtulmak için bitkilerden yardım alınabileceğini söyleyen Dr. Aktaş, hiçbir bitkinin bilinçsizce ve doktora danışmadan kullanılmaması gerektiğini, fitoterapi uzmanlarından destek alınnasının önemli olduğunu belirtti ve sözlerine şöyle devam etti: \"Beslenme de ağır metallerden kurtulmada önemlidir. Hastanın beslenmesini düzenlemek de son derece önemlidir. Ağır metallerden uzak, doğal tohum yöntemleriyle yetişmiş, hibrit tohum olmayan, tarım ilacı içermeyen ürünler yemek, antibiyotik kullanmamış, merada yayılmış hayvan etleri yemek son derece önemli. Bu yöntemlerle ağır metali temizlemek mümkündür.\"

KABUKLU DENİZ ÜRÜNLERİ DE RİSKLİ

Deniz ürünlerinin de ağır metaller açısından riskleri olduğunu belirten Dr. Aktaş, \"Özellikle kabuklu deniz ürünleri ağır metaller açısından son derece tehlikeli. Bizim denizlerimiz maalesef kapalı denizler. Karadeniz\'e Avrupa\'dan, Rusya\'dan çok fazla miktarda ağır metal ve toksik madde akıyor. Onun için kabuklu deniz ürünlerinden uzak durulması, balık yenildiği zaman mevsim balıklarının yenilmesi son derece önemli.\"

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