Büyük patlama romanlara da konu oldu

Türkiye yazarların ilham kaynağı oldu

Polisiye ve casus romanlarında Türkiye

Hayatımızı değiştiren internetin doğduğu yer Cern yani Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi, yüzyılın en büyük fizik deneyini gerçekleştirdi.Evrene dair yanıtsız kalmış sorulara ışık tutmayı amaç edinen "big bang" deneyi, "kuantum fiziği" gibi karmaşık bir alana girse de adları tanıdık.Beyaz perdeye de aktarılan "Da Vinci Şifresi" kitabının yazarı Dan Brown'un "Melekler ve Şeytanlar" romanı, Cern deneyini konu alıyor. Cern, Harward üniversitesi'nden Simgebilim Profesörü Robert Langdon, bir olayı çözmesi için yardım ister.Cern'deki ünlü fizikçi Leonardo Vetra'nın bulduğu "karşı madde zerrecikleri" çalınmış, Vetra öldürülmüş ve Vatikan'daki dört kardinal kaçırılmıştır. Kitapta, Langdon, cinayetin asıl amacının tarikatın, Vatikan'dan öç almak, karşı maddeyi kullanarak kardinalleri öldürmek olduğunu keşfeder.Kanadalı yazar Robert Sawyer'ın "Flashforward" adlı bilim-kurgu romanında da Cern'deki bilim insanları parçacık hızlandırıcı ile Tanrı'nın zerrelerini bulmak amacıyla "Big Bang" deneyi yapar;ancak deneyin bir aşamasında terslik çıkınca yeryüzündeki herkes bir anda 21 yıl sonrasına gider ve zamana dair bilinç dengesi bozulur.Cern ve "Big Bang" deneyi, belki de bu yüzden bazı çevrelerce şüpheyle karşılanmıştı.