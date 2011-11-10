-Büyük Önder Atatürk, Anıtkabir'de devlet töreni ile anıldı ANKARA (A.A) - 10.11.2011 - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 73. yılında Anıtkabir'de düzenlenen devlet töreni ile anıldı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül başkanlığındaki devlet erkanı, mozoleye çelenk koyarak, Atatürk'ün manevi huzurunda 2 dakika saygı duruşunda bulundu. Anıtkabir'deki tören, saat 08.55'de devlet erkanının Aslanlı Yol'da yürüyüşü ile başladı. Cumhurbaşkanı Gül başkanlığındaki kortejde, TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Yargıtay Başkanı Nazım Kaynak, Danıştay Başkanı Hüseyin Karakullukçu, Bakanlar Kurulu üyeleri, kuvvet komutanları, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Valisi Alaaddin Yüksel, siyasi partilerin temsilcileri, bürokratlar ve diğer devlet erkanı yer aldı. Abdullah Gül, üzerinde ''Cumhurbaşkanı'' yazan kırmızı-beyaz karanfillerden oluşan çelengi mozoleye koydu. Atatürk'ün 73 yıl önce ebediyete intikal ettiği saat olan 09.05'de ''ti'' sesi ve sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı söylendi. Bu sırada gönderdeki Türk bayrağı da yarıya indirildi. Cumhurbaşkanı Gül ve protokolde yer alan devlet erkanı daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Gül, burada Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı: ''Büyük Atatürk, İdealleriniz ve ülkeniz için yaptıklarınızla milletimizin gönlünde müstesna bir yerde yaşıyorsunuz. Bugün demokrasisini geliştiren, hak ve özgürlükleri genişleten, ekonomisini sağlam temeller üzerine oturtan güçlü ve hızla ilerleyen bir ülkenin fertleri olarak huzurunuza çıkmanın kıvancını duyuyoruz. Türkiye'yi, hedefiniz olan muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Ebediyete intikalinizin 73. yıl dönümünde sizi sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz, ruhunuz şad olsun.'' Devlet töreninin hemen ardından Anıtkabir'in avlusunda Atatürk'ün 10. Yıl Nutku kendi sesinden yayınlandı. Askeri ve sivil erkan ile öğrenciler Atatürk'ün mozolesinin önünden saygı geçişi yaparak, çiçekler bıraktı. Vatandaşlar, törene katılan askerleri, alkışlayarak sevgi gösterilerinde bulundu. Kalabalık nedeniyle Anıtkabir'e girmek isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Bayraklar, Büyük Önder Atatürk'ün 73 yıl önce ebediyete intikal ettiği saat 09.05'den itibaren güneşin batışına kadar yarıya indirildi. Sivil Savunma Müdürlüğüne ait sirenler saat 09.05'de 2 dakika süreyle çaldı. Bu sırada trafikteki araçlar durarak kornalarını çalarken vatandaşlar da saygı duruşunda bulundu. Tüm resmi ve özel okullarda da anma programları gerçekleştirildi.