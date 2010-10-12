-BÜYÜK OĞUL HANEDANLIĞA KARŞI TOKYO (A.A) - 12.10.2010 - Kuzey Kore lideri Kim Jong İl'in büyük oğlu, ülkesinde iktidarın ailesinden üçüncü kuşaktan bir kişiye geçmesine karşı olduğunu söyledi. Kim Jong Nam'ın açıklaması, üvey kardeşi Kim Jong Un'un babasının halefi ilan edilmesinin ardından geldi. Büyük oğul Kim, iktidarın soydan geçmesine karşı olduğunu belirtmekle birlikte bunu gerektiren iç unsurların olması halinde bu yöntemin kabul edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Bir zamanlar Kim Jong Nam'ın babasının halefi olacağı düşünülüyordu, ancak 2001'de sahte pasaportla Japonya'ya girmeye çalışınca gözden düştü.