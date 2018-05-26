Büyük Menderes'teki balık ölümlerine soruşturma

Büyük Menderes Nehri’ndeki balık ölümlerine ilişkin soruşturma başlatılırken, WWF Türkiye’den Aslı Pasinli ‘temiz üretim’ için gerekli adımların atılması çağrısında bulundu

Aydın’ın Söke ve Didim ilçeleri arasından geçen Büyük Menderes Nehri’nde yaşanan toplu balık ölümleri bölgedeki tarım arazileri ve balıkçıları olumsuz yönde etkilerken, balık ölümlerinin nedeni de araştırılıyor. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger’in önceki gün yaptığı açıklamanın ardından Söke Cumhuriyet Başsavcılığı da konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, şunları kaydetti:

“Yazılı ve görsel medya kuruluşlarında 23-24 Mayıs’ta haber konusu yapılan Büyük Menderes Nehri’nde toplu balık ölümleri meydana gelmesi olayıyla ilgili olarak, sorumluların tespitine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Büyük Menderes Nehri’nde çevre kirliliğine ve balıkların ölümüne neden olan, doğayı kirleten kişi veya kurumların tespiti için ilgili kurumlara talimatlar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

"Bakanlık acilen harekete geçmeli"

Büyük Menderes’te meydana gelen balık ölümleri endişe yaratırken, WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) bir açıklama yaptı. WWF Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın “Büyük Menderes Havzası Kirlilik Önleme Eylem Planı”nı acilen uygulamaya koymasının çok önemli olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Atık su arıtım tesislerinin hayata geçmesi gerekiyor. Bunun yanı sıra sanayide ‘temiz üretim’ de ‘arıtma’ kadar önemli. Sadece Büyük Menderes’teki değil, tüm Türkiye’deki nehirlerin kirlilik sorununun çözümü temiz üretim dönüşümünden geçiyor. Bu bakımdan, WWF–Türkiye’nin Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) işbirliğiyle başlattığı ‘Tekstil Sektöründe Temiz Üretim’in Yaygınlaşması’ hareketi Büyük Menderes Havzası’ndaki kirliliği önlemek açısından en önemli girişimlerden biridir. Büyük Menderes Havzası’nın 3,5 milyar dolarlık sanayi ihracatının yaklaşık yarısını gerçekleştiren tekstil sektöründe temiz üretimin yaygınlaşması, sorunun çözümünde önemli bir aşama oluşturacak.”

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Biyolojik çeşitlilikte çok zengin bir alan

Büyük Menderes Deltası, biyolojik çeşitlilik açısından bölgenin en zengin ve hassas alanlarından biri olarak nitelendiriliyor. Akdeniz martısının (Larus melanocephalus) Türkiye’de ürediği az sayıda alandan biri olan bölgede yaz aylarında küçük kerkenez (Falco naumanni), kış aylarında ise flamingo (Phoenicopterus ruber) kuşları büyük sürüler halinde gözleniyor. Ayrıca dünyada sadece 4.350 -4.800 üreyen çift kalmış olan ve hassas tür olarak kabul edilen tepeli pelikan da (Pelecanus crispus) bu bölgede ürüyor ve kışlıyor.