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Bilim / Teknoloji
BBC Türkçe

Büyük maymunlar Beethoven'dan da, Justin Bieber'dan da anlamıyor

Bilim insanlarının araştırmasına göre, müzik büyük maymunlar için anlamsız sesler topluluğu

30 Mart 2017 05:33

İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir araştırmada şempanze ve orangutan gibi büyük maymunların müzik zevki yok. Maymunlar klasik müzik de olsa pop müzik de olsa çalan müziklere herhangi bir tepki vermedi.

Araştırmanın sonucu, hayvanat bahçelerindeki maymunların, müzik çalınınca daha iyi hissettiklerine dair genel inanışa ters düşüyor. Araştırma Edinburg Hayvanat Bahçesi ve ABD'nin Teksas eyaletindeki Şempanze Koruma Merkezi'ndeki maymunlar üzerinde yapıldı.

Müzik, büyük maymunlar için anlamsız sesler topluluğu

Araştırmacılar özel olarak tasarlanan müzik kutusuyla, şempanzelere istedikleri parçayı seçme ya da müziği durdurma şansı verdi. Ancak hiçbir maymun, herhangi bir parçaya karşı özel bir beğeni geliştirmedi. Yani çalan ister Beethoven, ister Justin Bieber olsun, müziğin büyük maymunlar için sadece anlamsız sesler topluluğu olduğu ortaya çıktı. Maymunların müziği sessizliğe tercih ettiklerine dair de bir sonuca ulaşılamadı.

Araştırmayı yürüten York Üniversitesi Psikoloji bölümünden Dr Emma Wallace, "Sonuçlar müziğin, kapalı tutulan şempanzeler için bir anlam ifade etmediğini ve hayvanat bahçesindeki orangutanların da müziği bir takım karışık dijital seslerden ayıramadığını ortaya koydu. Bu da müziğin sadece insanlara özgü bir zevk olabileceğini gösteriyor" dedi.

Önceki benzer araştırmalarda şempanzelerin biyolojik olarak güzel müzikten zevk almaya programlı olduğuna dair sonuçlara ulaşılmıştı.

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