Büyük koalisyona destek ve eleştiriler bir arada

Almanya’da Sosyal Demokrat Parti (SPD) üyelerinin Hristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) ile üzerinde uzlaşmaya varılan koalisyon sözleşmesine yüzde 66,02’lik oyla onay vermesi başta koalisyon partileri olmak üzere Almanya ve Avrupa’da genel olarak olumlu karşılandı.

Almanya Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin lideri Angela Merkel sonucun açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, "SPD'yi ortaya çıkan bu net sonuçtan dolayı tebrik ediyorum. Ülkemizin yararı için mevcut işbirliğimizi sürdürecek olmamızdan memnuniyet duyuyorum" dedi. Merkel’in tebrik mesajı, partisinin Twitter hesabında yayınlandı.

CDU’lu Federal Maliye Bakanı Peter Altmeier, "Şimdi işe koyulma zamanı! Almanya ve Avrupa " ifadelerini kullanırken, CDU Genel Sekreteri Annegret Kramp-Karrenbauer de kararın Almanya için iyi bir karar olduğunu söyledi.

SPD sonuçtan memnun

SPD'nin geçici Genel Başkanı Olaf Scholz, oylama sonucunda partisinin yeni bir koalisyondan yana olduğunu açıkladı ve oylama sürecinde yürütülen tartışmaların partinin kendi içinde daha da kenetlenmesine neden olduğunu söyledi.

Sosyal Demokrat Partinin önceki Genel Başkanı Martin Schulz da Süddeutsche Zeitung'a verdiği demecinde sonuçtan memnun olduğunu, sonucun “Almanya ve Avrupa'yı ileriye taşıyacağını ve SPD'yi güçlendireceğini" söyledi.

Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel Spiegel'e yaptığı açıklamada, "Aynen dört yıl önce olduğu gibi böylesi bir oylama parti içi bir demokrasi için bir bayram niteliği taşıyor. Ve aynen dört yıl önceki gibi Sosyal Demokrat Parti hiçbir korku ve yılgınlığa prim vermeyen güvenilir bir parti. Bu hem oylamada "evet" oyu kullanalar hem de karşıtları için geçerli" ifadelerini kullandı. Sosyal Demokrat Parti'nin genel başkanlık koltuğuna oturmaya hazırlanan Andrea Nahles de sonuçtan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve sonucun partiyi bölmeyeceğini aksine birleştirdiğini söyledi.

Genç Sosyalistler'in Başkanı: Büyük bir hayal kırıklığı

Oylamada yüzde 33,98'lik bir kesim büyük koalisyona "hayır" dedi ve Kuzey Ren-Vestfalya eyalet teşkilatının bazı üyeleri ile SPD'li eyalet parlamentosu üyelerinin katılımıyla kurulan "büyük koalisyona hayır” girişimini destekledi. SPD gençlik teşkilatı Genç Sosyalistler de büyük koalisyonun reddedilip erken seçime gidilmesini istiyordu. Genç Sosyalistler'in başkanı Kevin Kühnert Twitter üzerinden yaptığı ilk açıklamada, sonuçtan duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. "Büyük koalisyona yönelik eleştirilerimiz baki" ifadesini kullanan Kühnert, "Ben ve arkadaşlarım hayal kırıklığına uğramış olsak da sonucu kabul edeceğiz. Başka bir SPD yok, o yüzden bu SPD'yi yenilemek için çalışacağız" dedi.

SPD Genel Sekreteri Lars Klingbeil da Twitter üzerinden yaptığı açıklamada SPD'de çıkan sonuca teşekkür etti ve partide yenilenme zamanının geldiğini söyledi.

Muhalefetten farklı tepkiler

Yeşiller Partisi'nin önceki Eş Başkanı Cem Özdemir hem Hristiyan Birlik partileri hem de SPD'yi çıkan sonuçtan dolayı kutladı. "Yapıcı bir muhalefet olarak diyaloğa hazırız" diyen Özdemir Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Hareket etme özgürlüğü, ve rahat nefes almanın mümkün olduğu, fikirlerin özgürce açıklanabildiği liberal toplumumuzda, eşit fırsatlar altyapısı için yapıcı bir muhalefete hazırız. İklim, Avrupa ve kirli pazarlıklardan uzak, değerlerin ağır bastığı bir dış politika için" dedi.

Sol Parti'nin Meclis Grup Başkanı Sahra Wagenknecht, SPD'de yüksek orandaki büyük koalisyon karşıtlarının Almanya'da yeni bir sol hareket için kullanılması gerektiğini söyledi. Wagenknecht, sonuçtan ötürü "üzüntü duyduğunu" açıkladı. Wagenknecht Alman haber ajansı dpa'ya açıklamada, "Şimdi önümüze bakmalı ve birlikte sola nasıl bir ivme kazandırabileceğimizi tartışmalıyız" dedi.

24 Eylül'deki seçimlerin ardından Kasım ayında CDU/CSU ve Yeşiller'le kurulması planlanan hükümet için yürütülen ilk koalisyon görüşmelerinden sürpriz bir şekilde ayrılan Hür Demokrat Parti'nin (FDP) Genel Başkanı Christian Lindner de, "Çoğunluğunu kendisinin belirlediği koalisyon sözleşmesine SPD'de yüzde 70 oranında karşı çıkılmış olsaydı asıl bilmece bu olurdu" diyerek partisinin muhalefete hazır olduğunun altını çizdi.

AfD: Bu bir felaket

Büyük koalisyonun kurulmasıyla federal mecliste ana muhalefet partisi konumuna gelecek olan sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) partisi ise sonucu "feci" olarak değerlendirdi. Parti, Facebook sayfasınsa yayınladığı açıklamada, "En geç 2021'de bunun faturası çıkacak. O tarihe kadar biz en güçlü muhalefet partisi olarak vatandaşların çıkarları için mantıklı ve sürdürülebilir politikalar için mücadele edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Avrupa rahat bir nefes aldı

Sonuca AB'den ilk tepkiyi AB Komisyonu'nun ekonomiden sorumlu üyesi Pierre Moscovici verdi. Moscovici, "Almanya'nın artık güçlü bir Avrupa için göreve hazır" olduğunu vurguladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da sonucun Avrupa için iyi bir haber olduğunu söyledi.

Belçika Başbakanı Charles Michel de sonuçtan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve "Kaybedecek zamanımız yok" dedi.

Yeni kurulacak hükümette yer alacak Sosyal Demokrat Partili bakanların kimler olacağıysa merak konusu. Bir sonraki parti kongresinde genel başkanlık koltuğuna oturması beklenen Andrea Nahles, SPD'li kabine listesinin "çok yakında" açıklanacağını belirtti. Berlin'de açıklama yapan Nahles, görüşmelerinin sürdüğünü hükümetin kurulmasının beklendiği 14 Mart'tan önce SPD'li kabine mensuplarının belirlenmiş olacağını söyledi. Görevdeki geçici SPD Genel Başkanı Olaf Scholz da, SPD'ye ayrılan 6 bakanlıktan 3'ünün başında kadınların olacağını vurguladı.

AFP,dpa,Reuters/MK,BÖ

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