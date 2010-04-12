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Yaşam

Büyük kazanın nedeni İpod çıktı

Geçen yıl gerçekleşen korkunç kazanın baş etkenlerinden biri iPod çıktı.

12 Nisan 2010 03:00

T24- Geçen yıl mart ayında Basra Körfezi'nde seyrederken USS New Orleans nakliye gemisine çarpan ABD donanmasına ait USS Hartford denizaltısının seyrüsefercisinin, kaza sırasında iPod'dan müzik dinlediği ortaya çıktı.


Her iki araçta da toplam 91 milyon dolarlık hasara yol açan kaza sırasında seyrüsefercinin, kabininde iPod dinlediği ve yakın bir tarihte gireceği sınava hazırlandığı öğrenildi. Kaza sırasında sonar operatörleri ile radyo görevlilerinin de yerlerinde olmadığı, mürettebatın geminin hoparlörlerinden müzik dinlediği belirlendi.


Donanma yetkililerinin, denizaltıda "gayri resmi bir atmosfer yaratırken, yetersiz bir komuta vasfı göstererek" önlenebilir bir kazaya yol açtığı gerekçesiyle denizaltının kaptanı Ryan Brookhart'ı görevden aldığı kaydedildi. Kazada, USS New Orleans mürettebatının hiçbir suçu olmadığı açıklandı.


Kazadan USS Hartford denizaltısındaki mürettebattan 15 denizci yaralanmıştı.


Atlantik'de de olmuştu

Geçen yıl şubat ayında da Atlantik Okyanusu'nda seyreden İngiliz nükleer denizaltısı HMS Vanguard, Fransız nükleer denizaltısı Triomphant ile çarpışmıştı. Kazanın ardından her iki denizaltında da önemli maddi hasar meydana gelmişti.

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