Büyük kazanın nedeni İpod çıktı

T24-



Her iki araçta da toplam 91 milyon dolarlık hasara yol açan kaza sırasında seyrüsefercinin, kabininde iPod dinlediği ve yakın bir tarihte gireceği sınava hazırlandığı öğrenildi. Kaza sırasında sonar operatörleri ile radyo görevlilerinin de yerlerinde olmadığı, mürettebatın geminin hoparlörlerinden müzik dinlediği belirlendi.



Donanma yetkililerinin, denizaltıda "gayri resmi bir atmosfer yaratırken, yetersiz bir komuta vasfı göstererek" önlenebilir bir kazaya yol açtığı gerekçesiyle denizaltının kaptanı Ryan Brookhart'ı görevden aldığı kaydedildi. Kazada, USS New Orleans mürettebatının hiçbir suçu olmadığı açıklandı.





Kazadan USS Hartford denizaltısındaki mürettebattan 15 denizci yaralanmıştı.



Atlantik'de de olmuştu



Geçen yıl şubat ayında da Atlantik Okyanusu'nda seyreden İngiliz nükleer denizaltısı HMS Vanguard, Fransız nükleer denizaltısı Triomphant ile çarpışmıştı. Kazanın ardından her iki denizaltında da önemli maddi hasar meydana gelmişti.