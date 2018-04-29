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BBC Türkçe

Büyük Kanyon'da 'yanlış yöne dönüş' öldürdü

Teksaslı acil servis doktoru Sarah Bedla, Gradn Canyon'da kızı ve yeğeniyle yaptığı yürüyüşte yanlış yöne dönüp ilerleyince kaybolup, susuz kalarak hayatını kaybetti. Eşi Scott , 38 yaşındaki Sarah Beadle'ın su ve yardım bulmak için ilerlerken, kızı ve ye

29 Nisan 2018 20:30

ABD'de Sarah Gabriel kadın, Büyük Kanyon'da kızı ve yeğeniyle çıktığı yürüyüşte, yanlış yöne sapınca kayboldu ve susuzluktan hayatını kaybetti.

Eşi Scott , 38 yaşındaki Sarah Beadle'ın su ve yardım bulmak için ilerlerken, kızı ve yeğenini güvenli bir noktaya bıraktığını söyledi.

Park korucuları, acil servis doktoru Beadle'ın sıcak çarpmasından öldüğünü, diğer yürüyüşçülerinse iyi durumda bulunup, kampa götürüldüklerini belirtti.

Scot Beatle, kızlarının sıcak nedeniyle başının döndüğünü ve sularının bittiğini, eşinin yardım ve su bulmak için yalnız hareket ettiğini söyledi.

Beatle "Yolda bir yerde yanlış yöne döndü ve kayboldu. Sarah ailesiyle gezmeyi ve birçok müthiş deneyimi paylaşmayı severdi" diye yazdı.

Ulusal Parklar Müdürlüğü bir kadın cesedinin bulunduğunu doğruladı.

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