Büyük Kanyon Ulusal Parkı'ndaki 400 bizonu öldürmek için gönüllüler aranıyor!

ABD’nin Arizona eyaletinde, Büyük Kanyon Ulusal Parkı’ndan bulunan 400 bizonu, "su, bitki örtüsü, toprak ve arkeolojik alanları tehdit ettiği" gerekçesiyle, öldürmek için gönüllü aradıklarını duyurdu.

ABD Ulusal Park Servisi (NPS), Arizona eyaletinde yer alan Büyük Kanyon Ulusal Parkı'nın Kuzey Kenarı'na yerleşen yüzlerce bizonu, gelecek Eylül ayına kadar öldürmeye yardımcı olacak gönüllüler aradığını duyurdu.

NTV'nin haberine göre; Arizona Av Hayvanları ve Balık Departmanı (AZGFD) ile işbirliği yapan NPS, "bizon öldürme" konusunda "yetenekli" kişiler aradığı belirten bir ilanı internette yayınladı.

Gerekçe; ekolojiyi tehdit etmeleri

NPS, bizonların bölge büyüyen popülasyonun "su, bitki örtüsü, toprak ve arkeolojik alanları tehdit ettiği" belirtilerek, "Sürü büyüklüğünün küçültülmesi park ekosistemini, kaynaklarını ve değerlerini koruyacaktır" açıklamasını yaptı.

NPS, kuruluş bizonları daha yönetilebilir bir sürü boyutuna düşürme çabasının, Arizona eyaleti ve ABD Orman Hizmetleri tarafından yürütülen 2017 Çevre Değerlendirmesi’nde bölgedeki ilişkili kabileler ve yerel halk tarafından da desteklendiğini belirtti.