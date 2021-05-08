Büyük Kanyon'da 12 bizon öldürmek için 45 bin kişi başvuruda bulundu

T24

ABD’nin Arizona eyaletinde, Büyük Kanyon Ulusal Parkı’nda 12 bizon öldürme fırsatı için 45 bin kişi başvuruda bulundu.

Park servisleri büyüyen bizon sürüsünden endişeli olduğu gerekçesiyle 12 bizonun avlanmasına izin vermiş ve başvuru kabul etmeye başlamıştı. Açıklamada sürünün küçültülmesinin ekosistem, kaynak ve değerlerin korunmasını sağlayacağı ifade edilmişti.

Başvuruda bulunan 45 bin kişiden 25 isim seçilecek. Kalan 25 kişiden 12'si kura yöntemiyle seçilecek.

Ava seçilen 12 isim kanyon içinde motorlu ulaşım aracı kullanamayacak. Avcıların yanına öldürülen bizonun iç organlarının temizlenmesi için bir ekip verilecek.