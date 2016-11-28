Büyük kalçalı kadınlar daha sağlıklı ve daha akıllı!

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre, kalçası büyük olan kadınlar, küçük olanlara göre daha sağlıklı ve daha akıllı. Oxford Üniversitesi tarafından yapılan çalışmada, büyük kalçalı kadınların diğerlerine göre çok daha akıllı oldukları ve kronik hastalıklara karşı daha dayanıklı oldukları keşfedildi.

CNN Türk'ün İngiliz Independent gazetesine dayandırdığı habere göre, bilim insanları, büyük kalçalı kadınların kolesterol değerlerinin diğerlerine göre daha düşük olduğunu açıkladı. Ayrıca vücutlarındaki şeker oranını, salgıladıkları hormonlarla daha iyi kontrol altına alabildiklerini söyledi. Çalışmaya göre kalçadaki yağlı doku, vücuda zarar verme ihtimali bulunan yağlı partikülleri yakalayarak kalp hastalığı yaşama ihtimalini ortadan kaldırıyor.

Büyük kalçaların diğer yararları ise kiloyu dengeleyen hormonlar üretmesi ve diyabete karşı koruması olarak açıklandı. Öte yandan büyük kalçalarda bulunan Omega 3 yağlarının zekayı geliştirdiği belirtildi.