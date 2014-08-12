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Yaşam
Deutsche Welle

Büyük İskender'in izleri

Yunanistan’ın kuzeyindeki antik Amfipolis kentinde bulunan mezar heyecan yarattı. Mezarın Büyük İskender’in ailesine ait olabileceği düşünülüyor.

12 Ağustos 2014 23:13


Yetkili arkeologlar, “Gizemli mezarın kime ait olduğunu söylemek için henüz erken” diyor. Yunan medyasında çıkan son haberlere göre ise, Amfipolis'te ortaya çıkartılan mezar Büyük İskender'in Pers eşi Roksana'ya ait olabilir. İddialar henüz doğruluk kazanmasa da, arkeologlar M.Ö. 4'üncü yy.'dan kalma mezarın oldukça önemli olduğundan şüphe duymuyor.

Yunanistan Başbakanı Antonis Samaras da bir açıklama yaparak Amfipolis antik kentinde yapılan kazılarda M.Ö. 325-300 yılları arasında inşa edildiği tahmin edilen bir mezarın bulunduğunu doğruladı. Bu tarihler, efsanevi Makedonya kralı Büyük İskender'in dönemine denk geliyor. “Çok önemli bir buluntunun önündeyiz” diyen Başbakan, kazıların daha neleri gün yüzüne çıkaracağını bekleyip görmek gerektiğini söyledi.

Alman haber ajansı dpa'nın verdiği bilgilere göre, yağmalanmamış olan mezar oldukça sağlam durumda. Bölgedeki kazılara gelecek ay devam edilmesi bekleniyor.

Büyük İskender'in Pers eşi Roksana ile oğlu IV. İskender'in Yunanistan'ın kuzeyinde yaklaşık M.Ö. 300 yılında öldürüldüğü sanılıyor. İmparator Büyük İskender ise M.Ö. 323 yılında Babil'de hayatını kaybetmişti. Büyük İskender'in mezarının nerede olduğu bilinmiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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