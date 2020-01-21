"Büyük illerde huzurevlerinde yer kalmadı; sıra bekleyenler var"

Yaşı 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus 5 yılda yüzde 16 artarak 7.5 milyona yaklaştığı tahmin ediliyor. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı 2014'te yüzde 8 iken, 2019’da yüzde 8,8'e çıktı. Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü Engelli Bakım Hizmetleri Daire Başkanı Hulusi Armağan Yıldırım, büyük illerde huzurevlerinde yer kalmadığını söyledi.

Yıldırım, TBMM Obezite ile Mücadele Alt Komisyonu’nda yaptığı sunumda huzurevlerinin durumunu paylaştı.Yıldırım “Biz 60 yaşı, yaşlı olarak kabul ediyoruz. Eğer hiçbir geliri yoksa ücretsiz bakım hizmeti veriyoruz. Maaşı var ise belli bir ücret alıyoruz. Şu an bir yaşlımız huzurevinde kalmak isterse mutlaka ona uygun bir yer buluruz. Ancak İstanbul, Ankara gibi büyük illerimiz dolu. Sıra bekleyenler var” şeklinde durumu özetledi.