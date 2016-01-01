Büyük ikramiyenin isabet ettiği bilet Adana'da mı yoksa Mersin'de mi satıldı?

Milli Piyango’nun 55 milyon liralık yılbaşı büyük ikramiyesi 0556013 numaralı çeyrek bilete isabet etti. Talihlilerin biletlerinden 3’ü İstanbul, 1’i Adana’da satıldı. Her yıl ilgiyle takip edilen ve dörde bölünen büyük ikramiyenin 13 milyon 750 bin liralık kısmına sahip olan Adanalılara ise Mersin'den kötü haber geldi. Mersin'de Milli Piyango İdaresi olmaması sebebiyle, kentte Adana'dan getirilen biletlerin satıldığı, büyük ikramiyenin vurduğu biletlerden birinin de bunlar arasında olduğu iddia edildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Mersin’de Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü’nün olmaması nedeni ile biletleri Adana’dan getirerek bayilere dağıttıklarını belirten Mersin Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Veli Kaygusuz, "19 Aralık’ta Adana’ya giderek biletleri alarak getirdim. Mersin’de oğlumun işlettiği Çetin Büfe’de satıldı. 33 yıldır bu işi yapıyorum. En az 60-70 büyük ikramiye sattım. İkramiye çıkana da hayırlı olsun" dedi.

Milli Piyango İdaresi yetkililerine seslenen Kaygusuz, "Mersin’e yeniden şube açın. Bizim aldığımız biletler tükendiği için Adana’ya, İstanbul’a, İzmir’e ve Ankara’ya giderek bilet alıp getiriyoruz. Bayilerimizde burada satıyor. Piyango satıcıları olarak kapatılan şubenin yeniden Mersin’e açılmasını istiyoruz" diye konuştu. Bileti satan Çetin Kaygusuz ise, geçen yıl da büyük ikramiyenin isabet ettiği bileti sattığını söyledi.