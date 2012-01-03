Büyük ikramiye talihlisi kalp krizi geçirdi



T24 - Milli Piyango'nun İstanbul talihlisinin oğlu bugün kameralar karşısına geçti. Babasının hastanede olduğu belirten Nedim Akoğlu, "Kalp krizi geçirdi" dedi. Akoğlu, parayı noter aracılığıyla adıklarını da söyledi.

Mili Piyango'nun yılbaşı talihlisi olduğu belirtilen 73 yaşındaki SSK emeklisi Yusuf Akoğlu'nun Arnavutköy Haraçcı mahallesindeki evinde sessizlik hakim.



CNNTürk'te yer alan habere göre; 1 Ocak Pazar sabahından bu yana evine uğramadığı iddia edilen talihlinin üç oğlundan en küçüğü Nedim Akoğlu ortaya çıktı. Sabah saatlerinde evinden çıkarak kahveye giden Akoğlu babasının durumunu ve büyük ikramiyenin kendilerine çıktığını nasıl öğrendiklerini anlattı. Talihli Yusuf Akoğlu'nun 20 yıllık arkadaşı Hasan Yayla ise , " Para çıkarsa ilk önce evleneceğim " dediğini söyledi





'Hiç sevinmedim. Normal hayatıma devam ediyorum'



Milli Piyango'nun 40 milyonluk büyük ikramiyesinde çeyrek bilet alarak 10 milyon lirasının sahibi olanYusuf Akoğlu'nun mahallesindeki sessizlik sürüyor. En son 1 Ocak Pazar sabahı Haraçcı Merkez Kahvesine gelerek biletlerini kontrol eden yaklaşık yarım saat burada kalan Akoğlu o günden bugüne ortaya çıkmadı. Ancak Akoğlu'nun akrabaları hala köyde. Akoğlu'nun yeğeni Semra Akoğlu amcası Yusuf Akoğlu'nun eşinin 5 ay önce vefat ettiğini söyledi.



Akoğlu'nun Nihat , Nedim ve Nejdet adında üç oğlu olduğunu söyleyen Akoğlu, amcasıyla konuşamadığını da sözlerine ekledi. Akoğlu'nun üç oğlundan en küçüğü olan Nedim Akoğlu ise önce kameradan kaçmak istedi ancak sonra konuşmaya ikna oldu.



Akoğlu, babasıyla birlikte pazar sabahı kahveye gittiğini ve büyük ikramiyenin babasına çıktığını orada öğrendiğini söyledi. Babasının Milli Piyango biletini yılbaşına iki gün kala aldığını söyleyen oğlu, biletleri seyyar biletçiden seri halinde aldığını kaydetti.



Babasına büyük ikramiyenin çıkmasının ardından nasıl duygular içinde olduğu sorusuna ise Akoğlu, " Hiç sevinmedim. Normal hayatımı yaşıyorum işte " dedi. Babasını milyoner olduğunu öğrendikten sonra sonra hastaneye kaldırdıklarını söyleyen Akoğlu, " Hastanede şu anda. Kalp krizi geçirdi. Şeker hastası zaten. Beş ay önce zaten annemizi kaybettik. Üzüntüsü ondan yani " diye konuştu.





'Çiftlik var bizim edirne'de onu devam ettireceğiz'



Babasının büyük ikramiyenin çıkmasının ardından ne yapacağı sorusuna ise oğlu Nedim Akoğlu, " Çiftlik var bizim Edirne'de onu devam ettireceğiz " dedi. Paranın noter aracılığıyla alındığını da söyleyen Akoğlu, " Parayla işim olmaz. Ben parayı sevmiyorum. Vallahi sevmiyorum " diye konuştu. Babasının parayla ev ya da araba da alabileceğini kaydeden küçük oğlu, bir süre sonra fikrini değiştirip "Keşke parayı bana verse " diye konuştu. Babasının arada sırada, piyango bileti aldığını söyleyen küçük oğlu, " Şanslı herhalde. Şanslı olmasa çıkmazdı " şeklinde konuştu.

"Para çıksa bana evlenirim diyordu "



Milli piyango talihlisi Yusuf Akoğlu'nun 20 yıllık arkadaşı Hasan Yayla ise, Akoğlu'nun büyük ikramiyenin kendisine çıktığı anda neler yaşadığını anlattı. Yayla " O gün kızardı bozardı. Bir süre durdu. Oturdu düşündü ondan sonra kalktı oğluna gitti " dedi. Pazar gününden bu yana Akoğlu'nu görmediğini ifade eden Yayla, " Hastaneye kaldırıldığı yalan ama iğne vuruyorlarmış. Bir evde ama nerede olduğu belirsiz " dedi.



Yayla, Akoğlu'nun kendi halinde kimseye zararı olmayan biri olduğunu günlük 5 - 10 lira yevmiyeyle taksicilik yaptığını anlattı. Yayla, Akoğlu'nun hayalini de söyledi. Yayla, " Birinci hayali evlenecekti. Hanımı öleli beş ay oldu.Para çıksa bana evlenirim diyordu. Başka da ne yapar bilmiyorum parayı. Ben evleneceğini duydum. Başka da birşey duymadım " dedi. Arkadaşı Yayla, Akoğlu'nun parası olduğu zaman harcayan biri olduğunu ancak yokluk çektiğini söyledi.



Zaman zaman ona borç para verdiğini de söyleyen Yayla, " Durumu kötüydü " diye konuştu. Yayla, Akoğlu'nun seri bilet aldığını hatta aldığı en son bilete büyük ikramiyenin isabet ettiğini söyleyerek, " İkramiye en son aldığı bilete çıkmış " dedi. Aynı seyyar biletçiden kendisinin de dört çeyrek bilet aldığını kaydeden Yayla, kendisine ise amorti çıktığını belirterek, " Onunla teselli olduk. Allah'a şükür dedik. Koyduk cebimize " dedi. Büyük ikramiyeyi satan seyyar biletçiyle de konuştuğunu anlatan Yayla, biletçinin " Kısmet onunmuş. Ben bilseydim Kendime alırdım " dediğini anlattı. Akoğlu'nun büyük ikramiyenin kendisine çıktığını öğrendiği Haraçcı Merkez Kahvesinde ise, herkes hala büyük ikramiyeyi konuşuyor.







