-'BÜYÜK İKRAMİYE' EGE DENİZİ'NDEN GELDİ ÇANAKKALE (A.A) - 31.12.2010 - Çanakkaleli bir balıkçıya, denizden adeta büyük ikramiye çıktı. Çanakkale'den denize açılan 38 metre uzunluğunda, 26 mürettebatı bulunan ''Parion'' adlı gırgır, Ege Denizi'nde ağlarını denize bıraktı. Balıkçılar, ağları denizden çektiklerinde, tonlarca ağırlıktaki sardalye balığıyla karşılaştı. Yaklaşık 25 ton balık, 3 saatte tekneye çekildi, daha sonra kasalandı. Sardalye dolu 15'er kilogramlık kasalar, üzerlerine buz döküldükten sonra, Çanakkale İskelesi'nde bekleyen kamyonetlere yüklendi. Geminin Reisi Hüseyin Bakan, bu yıl denizlerde balık bereketi yaşandığını söyledi. Fiyatların istenilen düzeyde olmadığını belirten Bakan, balıkların İstanbul, Çanakkale, Bandırma ve İzmir'de satışa sunulacağını kaydetti.