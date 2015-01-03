'Büyük ikramiye bana çıktı' dedi, ömründe görmediği insanlar aradı!

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Yılbaşı Özel Çekilişi’nde çeyrek bilete isabet eden 50 milyon liralık büyük ikramiyenin çıktığı biletlerden 2’sinin satıldığı Aydın’da, ikramiyenin kendilerine çıktığı şakasını yapanlar bin pişman oldu. Yaptıkları şaka için özür dileyen Kadir Güryeli, "Gelen telefonlardan çalışamadık. Ömrümde görmediğim insanlar aradı" dedi.

Yaptığı şakaya kendisinin bile inandığını söyleyen Osman Serbest de, "Ben aynı seri olduğunu görünce şaka yapmak istedim. Ancak iş o kadar büyüdü ki ben bile çıktığına inandım" diye konuştu. Sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden kendisine çok mesaj geldiğini söyleyen Serbest, "Bazı ünlü mankenlerden bile mesaj geldi ancak ben hiç birine cevap vermedim ve sildim. İşin bu boyuta ulaşacağını düşünmedik" dedi

Aydın’da patronu Nasır Alkış adına aldığı 50 biletin, büyük ikramiyenin isabet ettiği 2692160 numaralı biletle aynı seride olduğunu söyleyen Osman Serbest, patronunun biletleri yeğenine verdiğini ve yeğen Kadir Güryeli’nin ortadan kaybolduğunu iddia etmesiyle bir anda günün konusu oldu. İnşaatta çalışan ve yapılan şakaya ortak olan Kadir Güryeli de yakınlarına mesaj atarak, "Büyük ikramiye bana çıktı" dedi. Art arda gelen telefonlardan bunalan Güryeli, "Telefonlarım susmayınca ben de telefonumu kapattım. Benden haber alamayınca da herkes bana çıktığına inanmış. Oysa ben inşaatta çalışmaya devam ediyordum. İki gündür gelen telefonlardan dolayı çalışamıyoruz. Ömrümde görmediğim insanlar aradı" dedi.

Yaptığı şakaya kendisinin bile inandığını söyleyen Osman Serbest de, "Ben aynı seri olduğunu görünce şaka yapmak istedim. Ancak iş o kadar büyüdü ki ben bile çıktığına inandım" diye konuştu.

‘Mankenler bile mesaj gönderdi’

Sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden kendisine çok mesaj geldiğini söyleyen Serbest, "Bazı ünlü mankenlerden bile mesaj geldi ancak ben hiç birine cevap vermedim ve sildim. İşin bu boyuta ulaşacağını düşünmedik" dedi. Yaptıkları şaka için özür dileyen şakacı milyonerler, biletin kendilerinde olmadığını ve ikramiye çıkmadığını söyledi.

Biletleri aldıran işadamı Nasır Alkış da yaşananlara inanamadığını belirterek, "Biz işimizde gücümüzdeyiz. Ortada bilet falan yok, olanlara da zaten amorti bile isabet etmedi" dedi.