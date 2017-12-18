Büyük havayolu şirketleri, Türkiye'yi terk etti

Son bir yıl içinde dünyanın en büyükleri arasında yer alan 7 havayolu şirketi Türkiye uçuşlarını durdurdu. Turizmciler gelişmelerden endişeli.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, 5’i Avrupa’dan (Air France, Iberia, Swiss, Alitalia, Austrian) ve 2’si Amerika’dan (Air Canada, Delta) 7 bayrak taşıyıcısı (Bir ülkede yerel olarak tescilli, uluslararası işletmeler için devlet tarafından verilen tercihli haklar veya imtiyazlar kullanabilen ulaşım şirketi) havayolu son bir yılda İstanbul uçuşlarını durdurdu. Tayvanlı EVA ile Malezya Havayolları da Türkiye uçuşlarına son verdi.

Bazıları alt markalarla (Air France, Mart 2018’den itibaren İstanbul uçuşlarını alt markası Joon ile yapacak) seferleri devam ettirseler de ‘bayrak taşıyıcısı’ firmaların uçuşlarını durdurması olumsuz bir gelişme olarak sektör çevrelerinde dikkatle izleniyor. Marka ve güvenlik algısını temsil eden bayrak taşıyıcı şirketlerin uçuşlarını kesmesinin, özellikle seyahatlerinde konfor arayan yüksek gelir grubunda Türkiye algısını olumsuz etkilemesinden endişe ediliyor.

3 neden

Dünya gazetesinden İbrahim Ekinci’nin haberine göre, uçuş iptallerinde şirketten şirkete asıl gerekçe değişse de birkaç neden öne çıkıyor. TÜROB Başkanı Timur Bayındır’a göre bu firmaların uçuşlarını iptal etmelerinin ana sebebi “Türkiye’ye talep düşüşü ve artan maliyetler karşısında THY’nin rekabet avantajı.” olarak görüldü.

Gelişmeyi, üzücü olarak değerlendiren Türkiye Özel Sektör Havacılık İşletmeleri Derneği (TÖSHİD) Başkanı, Onur Air Genel Müdürü Teoman Tosun da, uçuş iptallerinin üç nedene dayandığını söyledi: AHL’deki trafik sıkışıklığı nedeniyle slot alamamaları ve bunun sonucu olarak pazar payı kaybı, politik gerginlikler ve tasarruf ihtiyacı…

Pegasus CEO’su Mehmet Nane ise gelişmeyi Türk taşımacıların başarısı olarak değerlendirdi. Nane, “İstanbul’a olan talebin düşmesi bir yana bu Türk taşıyıcılarının başarısıdır. Bizimle mücadele etme fırsatı kalmadı. Özellikle fiyat konusunda da Türk taşıyıcılar öne çıktı” diyor.

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