T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'ndan ilk sonuçları

İsviçre'de kurulan Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'nda Aralık ayındaki deneylerinin sonuçları ortaya çıkmaya başladı.

09 Şubat 2010 02:00

T24 - İsviçre'nin Cenevre kentinde kurulan Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'nda (BHÇ) Aralık ayında yapılan yüksek enerjili parçacık deneylerinin sonuçları ortaya çıkmaya başladı.

Parçacık etkileşimlerinin sonuçlarını "Journal of High Energy Physics" dergisinde yazan BHÇ'nin bilimadamları, deneyde teoride öngörülenden daha fazla parçacık ortaya çıktığına işaret ettiler.

Atom çarpıştırıcısı bu yıl içinde daha yüksek enerjilerle çalıştırıldığında, aşırı parçacık oluşumunun sonuçları etkilemesini beklemediklerini belirten araştırmacılar makalede, aralık ayındaki deneyler sırasında protonların birbirleriyle çarpışarak, beklendiği üzere "pion ve kaon" olarak bilinen atomaltı parçacıklar ürettiklerini kaydettiler.

Enerjiyi arttırdıkça parçacık oluşumunun beklendiğinden daha fazla olacağının anlaşıldığını ifade eden bilim adamları, bunun bir sorun yaratmasını öngörmediklerini, ancak deneyin ileriki aşamalarında en ender parçacıkların ve yeni fiziklerin arayışında olmaları gerektiğine işaret ettiler.

Araştırmacılar, 2 veya 3 ay içinde 7 TeV (trilyon elektron volt) gücünde deneye başladıklarında bunları görmeye başlayacaklarını kaydettiler.

Atom çarpıştırıcısının daha sonra büyük olasılıkla yazın 10 TeV gücünde, ardından da 14 TeV kapasitesinde çalıştırılması öngörülüyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24