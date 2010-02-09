Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'ndan ilk sonuçları

T24 -

Parçacık etkileşimlerinin sonuçlarını "Journal of High Energy Physics" dergisinde yazan BHÇ'nin bilimadamları, deneyde teoride öngörülenden daha fazla parçacık ortaya çıktığına işaret ettiler.Atom çarpıştırıcısı bu yıl içinde daha yüksek enerjilerle çalıştırıldığında, aşırı parçacık oluşumunun sonuçları etkilemesini beklemediklerini belirten araştırmacılar makalede, aralık ayındaki deneyler sırasında protonların birbirleriyle çarpışarak, beklendiği üzere "pion ve kaon" olarak bilinen atomaltı parçacıklar ürettiklerini kaydettiler.Enerjiyi arttırdıkça parçacık oluşumunun beklendiğinden daha fazla olacağının anlaşıldığını ifade eden bilim adamları, bunun bir sorun yaratmasını öngörmediklerini, ancak deneyin ileriki aşamalarında en ender parçacıkların ve yeni fiziklerin arayışında olmaları gerektiğine işaret ettiler.Araştırmacılar, 2 veya 3 ay içinde 7 TeV (trilyon elektron volt) gücünde deneye başladıklarında bunları görmeye başlayacaklarını kaydettiler.Atom çarpıştırıcısının daha sonra büyük olasılıkla yazın 10 TeV gücünde, ardından da 14 TeV kapasitesinde çalıştırılması öngörülüyor.