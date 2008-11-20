Büyük göğüs hastalık değil!

Mahkeme büyük göğüslerin hastalık olmadığına karar verdi.



Almanya'da büyük göğüslere sahip bir kadın, sırt ağrısı çektiği gerekçesiyle ameliyat olmak istedi. 38 yaşındaki kadın ameliyat masraflarını da Sosyal Sigortalar Kurumu'nun ödemesini istedi. Ancak Alman Sosyal Sigortalar Kurumu, göğüs küçültmenin estetik ameliyat olduğunu ve bir sağlık sorunu olmadığı gerekçesiyle masrafları ödemedi. Alman kadın ameliyat masraflarını ödemeyen kurumu mahkemeye verdi.



Alman mahkemesi de bu konuyla ilgili son noktayı koydu. Mahkeme büyük göğüsün bir hastalık olmadığını ve kurumun ameliyat masraflarını ödememesi yönünde kararını verdi.

Alman yargıç büyük göğüsün bir hastalık olduğunun bilimsel olarak kanıtlarının bulunmadığını belirtti. Alman Sosyal Sigortalar Kurumu bundan sonra da estetik ameliyatların masraflarını ödemeyecek.

