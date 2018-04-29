T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Büyük fontlu mesajlar çocuk tacizcilerini yakalattı

ABD'de kalkmak üzere olan yolcu uçağında önündeki yolcunun büyük fontlarla yazdığı cep telefonu mesajlarında çocuklara cinsel tacizden bahsedildiğini anlayıp, ihbar eden yuva öğretmeni "kahraman" ilan edildi. İhbarın ardından mesajları yazan iki kişi göza

29 Nisan 2018 20:30

ABD'de kalkmak üzere olan yolcu uçağında önündeki yolcunun yolladığı cep telefonu mesajlarında çocuklara cinsel tacizden bahsedildiğini anlayıp, ihbar eden yuva öğretmeni "kahraman" ilan edildi.

Adı açıklanmayan kadın, Seattle-San Jose uçağında önünde oturan adamın yazdığı mesajları, büyük bir cep telefonu cihazında olması ve büyük fontlarla yazılması sayesinde okudu.

Polis, daha sonra kadının mesajların fotoğrafını çekip, mürettebata bilgi verdiğini söyledi.

İhbarın ardından mesajları yazan Michael Kellar ve daha sonra Gail Burnworth adlı kadın gözaltına alındı.

Yaşları 5 ve 7 olan iki çocuğun da cinsel taciz kurbanları olduğu belirtildi.

Southwest Airlines uçağının mürettebatı polise bilgi verdi ve Keller, Mineta San Jose Uluslararası Havaalanı'na inişin hemen ardından gözaltına alındı.

San Jose Polisi'nden Dedektif Brian Spears, öğretmenin harekete geçmeseydi, Keller'ın yakalanamayacağını söyledi.

Spears, "Bu genç hanım olmasaydı, cinsel saldırı devam edecekti" dedi ve Kellar'ın aldırış etmeden büyük fontlarla mesaj atmayı sürdürmesinin ve fotoğraflarının çekildiğini fark etmemesinin kaygı verici olduğunu da ekledi.

Kellar'ın attığı mesajların sadece bir fantazi olduğunu iddia ettiği ancak polisin araştırması sonucu, Kellar'ın bir yıldır beraber olduğu sevgilisi Gail Burnworth'ün de gözaltına alındığı belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ABDSeattle-San JoseMichael KellarGail BurnworthAirlinesKeller Mineta San Jose Uluslararası HavaalanıJose Polisi Dedektif Brian SpearsKellerSpearsKellar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24