Büyük finalde yer kavgası

Popstar Alaturka yarışmasının pazar günü ekrana gelen final bölümünde, Sevim Emre ile Bülent Ersoy arasında yer kavgası çıktı.



Bülent Ersoy, canlı yayın sırasında kalkıp Sevim Emre'nin oturduğu yere doğru gitti ve onun konuklarını göstererek "Bunlar buradan kalkacak, benim misafirlerim oturacak" dedi. Gerginlik reklam arasında da devam etti. Ersoy, "Bu kadının saçını başını yolacağım. O kim oluyor da benim misafirlerimi yerinden kaldırıyor" deyince, Emre "Geç yerine çirkef" diye bağırdı. Sonunda yer kavgasını Ersoy kazandı ve Emre'nin misafirleri yerlerini değiştirmek zorunda kaldı. Bülent Ersoy, program boyunca sadece yüz değil vücut makyajını da defalarca tazeletti

