'Büyük felaket'in 102. yılı: "Dünya üzerinde Ermeni Soykırımı kadar uzun süren başka bir inkâr yok"

Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yetvart Danzikyan, 24 Nisan 1915'te gerçekleşen "Büyük Felaket"in 102. yılına ilişkin olarak "Dünya üzerinde 102 yıl süren başka bir inkâr yok, daha fazla sürmemesini temenni ediyoruz. Öncelikle bu yapılan kötülükle tabii ki devletin yüzleşmesi gerekiyor ama devlet susuyor diye herkesin susması gerekmiyor. Devletin, 'Bu topraklarda 102 yıl önce Ermenilere kötülük yapıldı. Bunun farkındayız ve özür diliyoruz' demesi gerekiyor" dedi.

BirGün'den Uğur Şahin'e konuşan Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yetvart Danzikyan, devletin yüzleşme çabasının olmadığının altını çizerek, "Türkiye bundan sürekli kaçınıyor. Yüzleşme çabası olmadığı gibi 100. yılda söylenen yüz kızartıcı kabahatler var. Yani 24 Nisan’a, Çanakkale anma günü koyma gibi. Recep Tayyip Erdoğan’ın 24 Nisan’da, ‘Ermenistan’da bir araya gelip, kendileri çalıp kendileri oynayacaklar’ demesi gibi. Bunlar hâlâ ortada duruyor. Bunları bile örtmeye niyetlenmediler. Hrant Dink’in öldürülmesi toplumda bir hassasiyet yarattı. Hiç istemezdik bu kıpırdanmanın olması için Hrant’ın ölmesini. Fakat 100.yıldan sonra konuyu unutmaya doğru hafif de olsa bir eğilim oldu gibi hissediyorum” dedi.

"Herkese sorumluluk düşüyor"

"Soykırım"la yüzleşme konusunda herkese bir sorumluluk düştüğünü dile getiren Danzikyan şöyle devam ediyor: "Öncelikle bu yapılan kötülükle tabii ki devletin yüzleşmesi gerekiyor ama devlet susuyor diye herkesin susması gerekmiyor. Devletin, 'Bu topraklarda 102 yıl önce Ermenilere kötülük yapıldı. Bunun farkındayız ve özür diliyoruz' demesi gerekiyor. Bu karanlık tarihle yüzleşmesi gerektiğini düşünen siyasi partiler, meslek odaları, sendikalara da büyük sorumluluklar düşüyor. Almanya’nın siyasi tavrını eleştirebiliriz ama onlar kendi sorumluluklarını ve geçmişlerini kabul ettiler. Nasıl yüzleştiler bunlara bakabiliriz. Yani Almanya’daki yüzleşme müzeleri ve mekânları bir anda olmadı. Onlarca yıl süren mücadelenin sonucuydu bunlar."

"102 yıllık inkâr"

Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Yetvart Danzikyan, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Topluma 102 yıl boyunca büyük bir yalan söylendi: 'Hayır onlar bizi öldürdüler gibi.’ 102 yıl çok uzun bir süre. 100. yılda hem Ermenice hem de Türkçe manşetle çıkmıştık. İç sayfadaki Türkçe manşetimizde, ‘En uzun inkâr’ demiştik. Dünya üzerinde 102 yıl süren başka bir inkâr yok sanırım. Daha fazla sürmemesini temenni ediyoruz."