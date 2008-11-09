Büyük farkla üstün

İnternette yapılan bir araştırmada 10 Türk dizisinin başrol kadın oyuncuları arasında en popüler isim, Kanal D'de yayınlanan "Asi" dizisinin yıldızı Tuba Büyüküstün çıktı.



"Asi" güzel Tuba için, hayranları tarafından, bir internet sitesinde 90 grup oluşturulurken, bir video paylaşım sitesinde ise 1600'e yakın video yüklendi. Arama motoru Google'da ise Büyüküstün hakkında 750 bine yakın sonuca ulaşıldı. Diğer dokuz dizinin başrolünü üstlenen kadın oyuncular ise bu rakamların gerisinde kaldı. Araştırmada ayrıca "Yaprak Dökümü"nün Ferhunde'si Deniz Çakır ikinci, "Kavak Yelleri"nin Aslı'sı Pelin Karahan üçüncü oldu. "Binbir Gece" dizisinin Şehrazat'ı Bergüzar Korel de dördüncü sırada yer aldı.

