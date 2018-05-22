Büyük erkekler Judo Milli takımı ortak antrenman için Bakü'de

BAKÜ,(DHA)

Dünya Şampiyonası ve Akdeniz Oyunları hazırlıklarını devam ettiren Büyük Erkekler Judo Mili Takım\'ı, Azerbaycan Judo Federasyonu\'nun davetlisi olarak Bakü\'ye gitti. Milliler, burada Azerbaycan Milli takımı ile ortah hazırlıklarını 29 Mayıs 2018 tarihine kadar sürdürecek.

Büyük erkek Milli takım kamp kadrosu, 21-29 Mayıs 2018 tarihlerinde Bakü\'de yapılacak ortak çalışma kampı için Azerbaycan\'a gitti.

Azerbaycan Judo Federasyonu\'nun davetlisi olarak bu ülkede yapılacak ortak antrenman çalışmasına giden mili takım kadromuzda 18 judoka yer aldı. Milliler, burada yapılacak ortak çalışma ile Akdeniz Oyunları ve büyükler Dünya Şampiyonası\'nın hazırlılarına devam edecek.

Kampta yer alan judokalar şu şekilde:

Bekir Özlü, Bilal Çiloğlu, İlker Güldüren, Mert Şişmanlar, Batuhan Efemgil, Sinan Sandal, Oğuzhan Özışık, Vedat Albayrak, Cengizhan Dönmez, Mihraş Akkuş, Murat Bektaş, Samet Kumtaş, A. Şahin Kaba, M. Mustafa Koç, Furkan Güner, Ali Erdoğan, Feyyaz Yazıcı, Mikael Zgank.

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