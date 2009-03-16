Büyük çantalar sırta zarar

Hanımların büyük çanta modasına takılıp kalmaları sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor. Eğer taşıdığınız çanta ağırlığınızın yüzde 10'undan fazla ise çantanız çok ağır demektir ve bu da size bel ve sırt ağrısı olarak geri dönecek demektir. İşte sırt ağrısından kurtulmanın yolları...



Hanımlar sırt, bel ve boyun ağrılarından çok sık şikâyet eder. Gün içinde taşınan ağır ve büyük çantaların sırt ağrılarının nedenini oluşturan önemli bir etken olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle çalışan hanımların yanlarından ayıramadığı taşınabilir bilgisayarlar daha çok sayıda sırt ve boyun ağrısı şikâyetleri yaratacağa benziyor.



Dr. İsmail Ağar Bugün gazetesine yaptığı açıklamada, bu tip çantaların hanımların kaslarına baskı yaparak şiddetli bel ve sırt ağrılarına neden olduğunu söylüyor.



Öte yandan iç hacmi geniş olan bu çantalar ister istemez içine doldurulan birçok eşya ile ağırlığını arttırır. Eğer taşıdığınız çantalar ağırlığınızın yüzde 10'undan fazla ise çok ağır taşıyorsunuz ve bu da size bel ve sırt ağrısı olarak geri dönecek demektir.



Bu konuda söylenebilecek tek şey çantalarınızı küçültmek ve içini boşaltmak olacaktır. Ayrıca çanta tercihinizi postacı çantası biçimindeki omuzdan çapraz asılan çantalardan yana kullanmanız sağlığınız açısından önem taşır. Eğer omuza asılı çanta kullanıyorsanız 10 dakikada bir omuz değiştirerek kullanmanız iyi olur.



Sırt ağrısı için brokoli



Kalsiyumun güçlü kemikler için önemli bir kaynak olduğunu biliyoruz. Ancak son zamanlarda Japonya'da yapılan araştırmalar brokoli, ıspanak gibi koyu yeşil yaprakları sebzelerde bulunan K vitamininin de güçlü kemikler için kalsiyum depolamasına yardımcı olduğunu ve kemikleri daha da güçlendirdiğini göstermiştir. Özellikle sırt ağrısından yakınanlara brokoli, ıspanak gibi koyu yeşil yaprakları sebzelere beslenme sisteminde yer vermelerini öneriyorum.



Doğru olan sert yatak değil



Araştırmalar yumuşak yataklarda uyuyanların sert yatakta yatanlara göre daha az sırt ağrısı çektiğini ortaya koyuyor. Yani yatak ne kadar sert ise o kadar sağlıklıdır yanılgısına kapılmamak gerekir. Yastığınız ise eğer sırt üstü uyuyorsanız çeneniz göğsünüze baskı yapmayacak şekilde olmalı. Eğer yan yatıyorsanız başınız omzunuza doğru bükülmemeli.



6 saatten çok masa başında oturuyorsanız dikkat!



Eğer günün büyük bölümü masa başında yahut bilgisayar karşısında geçiyorsa sağlıklı oturma ve çalışma prensibini benimsemeniz gerekecektir. Masa başında dik ve iki ayağınızla yere basar pozisyonda oturmalısınız.

