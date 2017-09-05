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Spor

Büyük Britanya - Sırbistan: 68-82 (Avrupa Basketbol Şampiyonası)

İSTANBUL, (DHA) - Avrupa Basketbol Şampiyonası D Grubu dördüncü maçında Sırbistan, Büyük Britanya'yı 82-68 mağlup ederek üçüncü galibiyetine ulaştı

05 Eylül 2017 21:45

İSTANBUL, (DHA) - Avrupa Basketbol Şampiyonası D Grubu dördüncü maçında Sırbistan, Büyük Britanya\'yı 82-68 mağlup ederek üçüncü galibiyetine ulaştı.
Ülker Sports Arena\'da oynanan mücadeleye etkili başlayan Sırbistan, ilk periyotta potasında 14 sayı görürken, rakip potaya 25 sayı bıraktı. İkinci çeyrekte oyuna ortak olan Büyük Britanya, farkı 9\'a indirerek devreye 47-38 geride gitti.
Üçüncü periyot dengede giderken, Sırbistan 10 sayı farkla son çeyreğe üstün girdi. Maçın son bölümünde de rakibine üstünlüğü kaybetmeyen Sırbistan, Büyük Britanya\'yı 82-68\'le geçti.
Maçın yıldızı 18 sayı, 7 ribaund ve 7 asistle oynayan Sırp oyuncu Bogdan Bogdanovic olurken, Büyük Britanyalı Teddy Okereafor, 17 sayı üretti.

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