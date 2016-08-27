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Büyük Birlik Partisi'ne 'FETÖ' operasyonu; il başkanı gözaltında

BBP Genel Başkan Yardımcısı Kaptan Kartal da, ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra, dün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı

27 Ağustos 2016 22:15

Büyük Birlik Partisi (BBP) Burdur İl Başkanı Mehmet Türksoy, ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında BBP İl Başkanı Mehmet Türksoy ile esnaf ve işadamlarının da aralarında bulunduğu 33 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Türksoy'un da yer aldığı şüphelilerden 24'ü ikametlerinde gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. Firari durumdaki 9 şüphelinin arandığı belirtildi.

BBP Genel Başkan Yardımcısı Kaptan Kartal da, ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra, dün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

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