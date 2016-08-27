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BBP Genel Başkan Yardımcısı ‘FETÖ’den tutuklandı!

Kartal ile birlikte adliyeye sevk edilen 19 emniyet mensubundan 9'u tutuklandı, 10'u 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldı

27 Ağustos 2016 01:16

15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında BBP Genel Başkan Yardımcısı Kaptan Kartal tutuklandı.

Cumhuriyet’in haberine göre, Mersin'de darbe girişimi soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Kaptan Kartal tutuklandı.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası darbe girişimi soruşturmasına yönelik Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında 11 Ağustos tarihinde gözaltına alınan BBP Genel Başkan Yardımcısı Kaptan Kartal, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.

Kartal, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanırken, bayan sekreteri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Öte yandan aynı soruşturma kapsamında Kartal ile birlikte adliyeye sevk edilen 19 emniyet mensubundan 9'u tutuklandı, 10'u 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldı.

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