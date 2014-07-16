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Politika

Büyük Birlik Partisi: Köşk için İhsanoğlu'nu destekleyeceğiz

Büyük Birlik Partisi ile birlikte Köşk adayı Prof. İhsanoğlu'nu destekleyen parti sayısı 7'ye çıktı

16 Temmuz 2014 17:56

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı Prof. Ekmeleddin İhsanoğlu'nu destekleyeceklerini söyledi.

Destici, partisin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında ilk kez halk tarafından seçilecek cumhurbaşkanı seçimlerinde destek verecekleri adayı açıkladı. Destici, BBP kurullarında yaptıkları istişare toplantıları neticesinde Ekmeleddin İhsanoğlu'nun desteklenmesi hususunu karara bağlandıkları belirtti.

Destici, "Bu bir demokratik tecihtir. Bu tercihimize demokratik bir tavurla saygı duyulmasını bekliyoruz." dedi.

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