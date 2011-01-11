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'Büyük bir zevkle kovdurttum'

Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Zeynep Ilıcalı aşk üçgeninde sular durulmuyor.

11 Ocak 2011 02:00

T24 - Eşine boşanma davası açan ve 50 milyon liralık servetinin yarısını isteyen Zeynep Hanım, bugünlerde dostlarına ünlü televizyoncunun aşk yaşadığı iddia edilen Subaşı’yla karşılaşmalarını anlatıyor.

Dedikodulara göre Kanyon’daki bir mağazada alışveriş yapan Zeynep Ilıcalı, Şeyma Subaşı ile karşılaşmış. HT Magazin'den Esin Övet'in haberine şöyle:


'Büyük bir zevkle kovdurttum' 

Şeyma Subaşı, kırmızı tabanlı ayakkabıları denerken Zeynep Ilıcalı, görevliyi çağırmış. Subaşı’nı gösterip “Pardon hanımefendi dışarıya çıkacak. Ancak yolu bulamıyor. Yardımcı olur musunuz?” demiş. Şeyma Hanım durumu fark edince mağazadan ayrılmış. Ancak Zeynep Ilıcalı, bu olayı herkese, “Büyük bir zevkle mağazadan kovdurttum" diye anlatıyor...

Mağazanın yetkilileri Zeynep Ilıcalı ile Şeyma Subaşı arasında yaşananların kendilerine ulaşmadığını belirterek, “Her müşteri bizim misafirimizdir. Onları en iyi şekilde ağırlarız, kovmayız” dedi.


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