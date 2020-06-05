Büyük bir Trump destekçisi olduğu bilinen Kanye West, George Floyd protestolarına katıldı

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ABD Başkanı Donald Trump'a adaylığını açıklamasından bu yana açık destek veren rapçi Kanye West, Minneapolis'ta Afrikan Amerikalı George Floyd'un polis tarafından öldürülmesiyle başlayan ve kısa sürede ülkenin her yerine yayılan protestolara katıldı.

ABC'nin aktardığına göre West, memleketi Chicago'da "okullarının yerel polisle olan anlaşmasının iptal edilmesini talep eden devlet okulu öğrencileriyle" birlikte yürüdü.

Eylemi organize eden "Good Kids Mad City" grubu USA Today'e yaptığı açıklamada West'in çarşamba kendilerine ulaştığını ve organizasyona katılmak istediğini bildirdiğini söyledi.

West bu hafta Floyd'un ailesine yasal masraflar için 2 milyon dolar bağışlamıştı.

ABD'nin Minneapolis kentinde bir polis memurunun sokak ortasında George Floyd isimli siyah vatandaşı ensesine diziyle baskı uygulamak suretiyle boğarak öldürmesi ve başka memurların cinayete müdahale etmemesinin ardından Minnesota eyaletinde başlayan ve en az 140 farklı şehre yayılan protestolarda binlerce kişi gözaltına alındı.