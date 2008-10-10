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Yaşam

Büyük bir terör grubu sınırda etkisiz hale getirildi

Genelkurmay, yurt içinde eylem hazırlığında olan büyükçe bir terör örgütü grubunun, Irak’ın kuzeyinden hududa girmek üzereyken büyük kısmının etkisiz

10 Ekim 2008 03:00

Genelkurmay Başkanlığı, yurt içinde eylem hazırlığı içinde olan büyükçe bir terör örgütü grubunun, Irak’ın kuzeyinden hududa girmek üzereyken dün akşam saatlerinde Hava Kuvvetleri ve ateş destek vasıtalarıyla ateş altına alındığını, büyük kısmının etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Genelkurmay İletişim Daire Başkanı Tuğgeneral Metin Gürak, haftalık basın toplantısında, Aktütün Karakolu'na saldıran teröristlerin takiplerine devam edildiğini söyledi. Gürak, "Son yapılan istihbarat takibi üzerine yurtiçinde eylem hazırlığında olan, büyükçe bir bölücü terör örgütü grubu Irak’ın kuzeyinde hududa girmek üzereyken, dün akşam saatlerinde Hava Kuvvetleri ve ateş destek vasıtalarıyla ateş altına alınmış, büyük kısmı etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

 

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