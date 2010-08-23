Büyük besteci Udo Kier'le hayat buluyor

T24 - Ali Özgentürk'ün ünlü besteci Bela Bartok'un hayatını anlattığı filmde Bartok'u Udo Kier canlandırıyor.



Yönetmen Ali Özgentürk, 1945'te hayatını kaybeden Macar besteci Bela Bartok'un yaşamından kesitler sergileyeceği filmin çekimlerine İzmir'de başladı.



Bartok'u 200'den fazla filmde rol alan, 'Drakula', 'Frankenstein', 'Blade', 'Karanlıkta Dans' gibi birçok önemli filmde rol alan kült oyuncu Udo Kier canlandırıyor.



Türkiye'de bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen aktör Udo Kier, "İzmir çok güzel bir kent. Aydınlık, sıcak. Bu kenti çok sevdim. Bu yıl 6 ay içinde dünyanın 4 ayrı ülkesinde 4 ayrı film çektim. Ama Bela Bartok'un yaşamının çekildiği filmde rol almak benim için çok önemli" dedi.

İzmir'de çekimleri devam eden film tamamlandığında, dünyanın birçok ülkesinde aynı anda gösterime girecek.



1945 yılında hayatını kaybeden Macar besteci, piyanist ve Doğu Avrupa halk müziği derleyicisi Bela Bartok, budun müzik biliminin kurucularından biri aynı zamanda.



Budapeşte Also sprach Zarathustra"nın ilk dinletisinde tanıştığı Richard Strauss'un müziğinden etkilenen Bartok, hep halk müziğine yakın oldu.



1909'da evlendiği karısı Marta Ziegler'e adadığı tek operasını 1911'de yazdı. 1923'te eşinden ayrıldı, Ditta Pasztory adındaki piyano öğrencisiyle evlendi.



Bartok, 1936 yılındaki Türkiye gezisinde Adnan Saygun ile birlikte Anadolu'yu dolaşmış ve özellikle Osmaniye yöresindeki türküleri birlikte notalamışlardı.



Nazilere karşı olduğu için Avupa'dan ayrılan Bartok'un ABD'ye göçettikten sonra hiçbir zaman kendini orada rahat hissetmediği ve yeni şeyler yazmakta zorlandığı biliniyor.



New York'ta kemik kanserinden ölen Bartok'un naaşı Macaristan'da komünizmin sona ermesinden sonra New York'Tan, Budapeşte'ye gönderilmiş ve devlet töreni ile Farkasreti Mezarlığı'na gömülmüştü.