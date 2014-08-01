Büyük bel ölçüsü şeker hastalığı işareti olabilir

Halk dilinde şeker hastalığı olarak bilinen tip 2 diyabet geliştirme riskini kontrol etmek için doktorlar bel ölçüsünün kontrol edilmesi çağrısında bulunuyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre İngiltere'deki Kamu Sağlığı Merkezi'nden yapılan açıklamada bel genişliğinin erkeklerde 102cm kadınlarda ise 88cm olduğu kişilerde tip 2 diyabet hastalığına yakalanma şansı oldukça artıyor.

Kamu Sağlığı Merkezi'ne göre bel genişliği 94-102 cm arasındaki erkekler ve 80-85 cm genişliğindeki kadınlar da riskli grupta bulunuyor.

Ayrıca merkezden yapılan açıklamaya göre tip 2 diabet hastalığı İngiltere'nin sağlık bütçesine ağır yük oluyor.

Merkezin verdiği bilgeye göre Ulusal Sağlık Hizmeti'nin (NHS) bütçesinin yüzde 10'u tip 2 diyabet hastalığı üzerine harcanıyor.

Tip 2 diyabet, kişinin kan şekerini dengede tutamaması durumuna verilen isim. Bu hastalığa sebep ise çoğu zaman dengesiz beslenme ve fazla kilo.

Tip 2 diyabet uzun vadede kalp hastalıklarına, böbrek yetmezliğine ve hatta körlüğe sebep olabiliyor. Uzun dönemli etkileri arasında sinir sistemi hasarı da bulunuyor.

İngiltere'de bu hastalık yüzünden her hafta 100 kişinin ayağı kesilmek zorunda kalıyor.

50 yaşından sonra hastalığı geliştiren kişilerin hastalığın olmadığı durumlara kıyasla 6 yıl erken öldüğü belirtiliyor.

Metformin gibi ilaçlar, kan şekerini düşürmeye ve normal sınırın altında tutmaya yarıyor.