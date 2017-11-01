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Dünya

Büyük babasının mezarında çekilen seksi fotoğrafları görünce şikayetçi oldu

Özge Düzgün, İstanbul, 1 Kasım, (DHA)- Meksika’da üç genç kızın, büyük babasının mezarında çektirdiği seksi fotoğrafları gören torun “ölüye saygısızlıktan” üç kızdan şikayetçi oldu

01 Kasım 2017 20:15

Özge Düzgün, İstanbul, 1 Kasım, (DHA)- Meksika’da üç genç kızın, büyük babasının mezarında çektirdiği seksi fotoğrafları gören torun “ölüye saygısızlıktan” üç kızdan şikayetçi oldu.

Facebook’ta kızların çektiği fotoğrafların popüler olması üzerine, mezarda yatan adamın torunu harekete geçti. Meksika’nın Cardenas şehrinde Annecy Hernandez, büyük babasının mezarındaki şok edici fotoğrafları gördü ve üç kızdan şikayetçi oldu.

Dar şort ve yüksek topuklu ayakkabılarla mezarın başında poz verenlerden bir tanesi internette 400 bin takipçisi olan makyöz Egso Ortega idi. Genç kadın cumartesi günü fotoğrafları takipçileriyle paylaştı. Fotoğraflar 20 bin’den fazla paylaşıldı ve 6 binin üzerinde yorum aldı. Takipçiler “ölüye saygısızlık” olarak nitelendirdikleri bu duruma karşı genç kadını eleştiri yağmuruna tuttu ve mezarda yatan adamın yakınlarına haber verdi. Bunun üzerine mezarın üzerine çıkılarak çekilen seksi fotoğrafları gören torun, yetkililere haber verdi ve kızlardan şikayetçi oldu.

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