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Büyük aşk bitti

Kenan İmirzalıoğlu ile Zeynep Beşerler, 6 yıllık ilişkilerini sıkıldıkları gerekçesiyle bitirdi.

09 Nisan 2010 03:00

5Kenan İmirzalıoğlu ile Zeynep Beşerler, 6 yıllık ilişkilerini sıkıldıkları gerekçesiyle bitirdi.

 Kenan İmirzalıoğlu ile “O benim kolum bacağım” dediği 6 yıllık sevgilisi Zeynep Beşerler ayrılık kararı aldı. Vatan gazetesinden Zehra Çengil'in haberine göre çift yakın dostlarına “Sıkıldık, biraz nefes almamız gerekiyordu” dedi

“Ezel” dizisinin başrol oyuncusu Kenan İmirzalıoğlu ve sevgilisi Zeynep Beşerler’in iki hafta önce ayrıldığı ortaya çıktı. Yıllardır her türlü dedikoduya göğüs geren ve gözlerden uzak örnek bir ilişki yaşayan çiftin sürpriz ayrılığı yakın dostlarını da şaşırttı. 

Oyuncu Zeynep Beşerler’in ayrılıkla ilgili olarak yakın bir dostuna şunları söylediği öğrenildi:

“Bir süre yalnız kalmak ikimize de iyi gelecek. 6 sene uzun bir süre. Sıkılmaya, yıpranmaya başlamıştık. Biraz işe güce bakalım, aşk nasılsa olur. Ara vermemiz nefes almamız gerekti. Tekrar devam eder miyiz bilemem ama bu ara ilaç gibi geldi. Nefes almaya ihtiyacımız vardı. İki hafta oldu ayrılalı ve ben kendimi çok iyi hissediyorum.”

Çiftin ayrılık ayrılık kararı magazin çevrelerinde de şaşkınlıkla karşılandı. Çünkü Kenan İmirzalıoğlu yaptığı son röportajda sevgilisi Beşerler için “Zeynep, sadece sevgilim değil, kolum bacağım gibi de aynı zamanda. O benim en çıplak halimi bilir. En güçlü ve en zayıf halimi. Saklandığın hiçbir şey yok, karizma yaptığım durum da yok. Zor böyle bir şeyi yakalamak, o yüzden çok değerli. Ve Zeynep, sahici. Etrafımda birçok kadın var, ama bir şeyi Zeynep’ten duymak çok başka. Onun ’İyisin’ demesi başka. Onun ’Kenan’ demesi bile başka. Kadınların beni arzulaması umurumda değil, çünkü ben onlara karşı bir şey hissetmiyorum ama Zeynep’e karşı hissediyorum. O yüzden onun varlığı, onun söyledikleri, onun benim yanımda olması çok önemli” demişti.

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