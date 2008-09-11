Büyük aşk bitti

Deniz Seki- Hüsnü Şenlendirici çiftinin önceki gün ayrılık kararı aldığı iddia edildi. Hüsnü Şenlendirici ile uğruna eşi Nazire Hanım'ı terk ettiği sevgilisi Deniz Seki'nin beraberliğinde sona gelindi. Ünlü klarnetçinin "Mega Magazin" programına yaptığı “Toplumda iki kadını idare eden çok insan var. Onlar gizli yapıyor, ben gizsiz yapıyorum” sözleriyle tırmanan kriz, ayrılıkla sonuçlandı.



Sevgilisinin sözlerine çok bozulduğu konuşulan Seki'nin, bir de "Nazire ile eşofmanlarımızı giydik, Hüsnü'ye gittik" açıklamasından dolayı magazin ve köşe yazarları tarafından eleştiri bombardımanına tutulunca, daha fazla dayanamayıp evi terk ettiği söyleniyor.



Şenlendirici'nin boşanma konusunda kararlı davranmamasının, olayları akışına bırakmasının da ünlü şarkıcının ayrılık kararı almasında rol aldığı iddia edildi.

