Büyük aşk bitti

Ayrılığın nedeni ise Gündeş'in son albümü "Evet"teki "Sadece Sevdim" şarkısının söz ve müziğine imza atan Azerbaycanlı Reza Zarrab ismindeki işadamı. Ebru Gündeş ve ünlü yapımcı sevgilisi Osmantan Erkır, dün medya kuruluşlarına geçtikleri fakta ilişkilerini bitirdiklerini açıkladı. Duyuru metninde "Takriben 1,5 yıldır devam etmekte olan birlikteliğimizi, tüm çabalarımıza, birbirimize olan sevgi ve saygımıza rağmen yaşam tarzı ve karakterlerimizdeki farklılıklardan dolayı arzu ettiğimiz sonuca artık taşıyamayacağımızı görerek sona erdirmiş bulunmaktayız" diyen ikili, bu karara saygı duyan herkese de teşekkür etti.Ayrılığın ardından ikili cephesinden hemen dedikodular da yükselmeye başladı. İddiaya göre Ebru Gündeş'in "Evet" adlı son albümündeki "Sadece Sevdim" şarkısının sözlerini yazan ve besteleyen Azeri Reza Zarrab'la yakınlaşmasının ayrılığa neden olduğu söyleniyor. İbrahim Tatlıses ve Sibel Can gibi ünlü isimlerin albümlerine şarkı veren Zarrab, içinde altı farklı şirket bulunduran Royal Denizcilik şirketinin de sahibi. Yaklaşık iki aydır görüşen çift, ilişkilerini gizli tutuyor.Reza Zarrab'ın Ebru Gündeş için bestelediği "Sadece Sevdim" şarkısının sözleri:Olmaz sana kalpten sitemimHer ne dersem dilimdenEğer seni incitirse bu kalpİnan sökerim yerinden.Anlamıyorsun gönül derdindenNeler çektim elindenKaç kere kırdın, kaç kere üzdünBeni perişan ettin sen