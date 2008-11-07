Büyük aşk bitti

Hüsnü Şenlendirici ile fırtınalı bir aşk yaşayan Deniz Seki sonunda pes etti. “Tükendim” diyen ünlü şarkıcı, klarnetçi aşkı ile yollarını kesin olarak ayırdı.



Vatan'ın haberine göre Deniz Seki, evli sevgilisi Hüsnü Şenlendirici ile 2 yıldır sürdürdüğü ilişkisini bitirme kararı aldı. Hüsnü Şenlendirici’nin eşi Nazire Şenlendirici’ye açtığı boşanma davasının bir türlü sonuçlanmamasının Seki’nin bu kararı almasında etkili olduğu iddia edildi. Hüsnü Şenlendirici’nin avukatı Aydın Kurban aracılığıyla açtığı boşanma davası ise bu pazartesi görülecek duruşmayla sona yaklaştı.



Davanın neredeyse karar sürecine geldiği bir dönemde Deniz Seki’nin ilişkisini bitirmesi çiftin çevresinde şaşkınlık yarattı. Seki’nin yakın dostlarına “Çok yoruldum, tükendim. Eskiden haftada en az 8-10 konser ve sahne çalışması yapan biriydim. Bu sorunlarla uğraşmaktan işlerimi de ihmal ettim. İşimi yapabilmem için kafamın rahat olması lazım. Hüsnü de çok yıprandı. Zaten bu şekilde devam edersek birbirimize karşı duygularımız da çok zarar görecek. Hiç olmazsa içimde Hüsnü’ye karşı olan aşkın ölmesini beklemedim.



Ruhum, kafam yoruldu. Bari içimde sevgim kalsın. İşlerime odaklanayım” dediği öğrenildi. Ünlü şarkıcının ayrılık kararını 1 hafta önce aldığı öğrenildi. Şenlendirici ise Deniz Seki’nin aldığı kararla büyük üzüntü içine girdi. Gözyaşları içinde Seki’nin evindeki eşyaları toplayıp bir arkadaşının evine yerleştiği iddia edilen Şenlendirici, bir süreliğine İstanbul’a dönmemek için yurt dışındaki konser ve turne programlarını uzattı. Deniz Seki ve Hüsnü Şenlendirici’nin ayrılacakları söylentileri daha önce de pek çok kez gündeme gelmişti. Çift her seferinde iddiaları yalanlamıştı. Seki’nin sözleri, bu kez büyük aşkın gerçekten bittiğini gösteriyor.



