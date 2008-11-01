Büyük aşk 16 ay sürdü

Halit Ergenç, uzun süre birlikte olduğu ve büyük bir aşkla 2007'nin Haziran ayında evlendiği Gizem Soysallı ile boşanıyor.

BİR buçuk yıl önce evlendiği Gizem Soysallı'yla Halit Ergenç'in boşanma davası pazartesi günü Beykoz Adliye'sinde görülecek. Uzun süredir aralarında sorun olan çiftin geçimsizlik nedeni ile mahkemeye başvurduğu öğrenildi. Çiftin yakınlarından alınan bilgiye göre son dönemlerde adı Bergüzar Korel ile anılan Halit Ergenç ile eşinin arasındaki ilişkinin iyice yıprandığı iddia ediliyor. Bergüzar Korel ile Tan Sağtürk'ün ayrılmasına neden olarak Korel ile Halit Ergenç'in yakınlaşması gösterilmiş ama ikili bu iddiaları kabul etmemişlerdi. Tan Sağtürk'le evliliğe giden ilişkisini bitiren Bergüzar Korel'in ardından Halit Ergenç'in de boşanmaya karar vermesi akıllara ikilinin birlikte oldukları sorusunu getirdi.



