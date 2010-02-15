Büyük anneler torunlarını obez yapıyor!

T24 - Araştırma, anneanneleri veya babaanneleri tarafından büyütülen çocuklarda obezite riskinin daha fazla olduğunu ortaya koydu.



International Journal of Obesity dergisinde yayımlanan, 3 yaşındaki 12 bin çocuk arasında yapılan araştırmaya göre, tam gün büyük anneleri tarafından bakılan çocukların aşırı kilolu olma riski yüzde 34 daha fazla.

Birleşik Krallık'ta 2000-2001 yılları arasında doğan çocuklar arasındaki araştırma sonucunda, yarı zamanlı olarak büyük anneleri tarafından bakılan çocuklarda ise obezite riskinin, kendi ebeveynleri tarafından bakılanlara oranla yüzde 15 daha fazla olduğu belirlendi.

Bununla birlikte, kreşe giden veya bir çocuk bakıcısı tarafından büyütülen çocuklarda öyle bir risk bulunmuyor.

University College London'dan bilim adamlarının yaptığı araştırmada, çocukların sosyo-ekonomik durumları da değerlendirildiğinde, söz konusu riskin eğitimli, işlerinde mevki sahibi annelerin çocuklarında daha fazla görüldüğü saptandı. Akrabalar ve arkadaşların tam zamanlı olmak kaydıyla bakımını üstlendiği çocuklarda da obezite riskinin bulunduğu kaydedildi.

Bilim adamları, büyük anneler ve akrabalara bebeğin beslenmesi ve fiziksel egzersizi konusunda daha iyi bilgi vermek gerektiğini söylediler.

Araştırma başkanı Prof. Catherine Law, ABD'de yapılan başka araştırmalarda da desteklenen araştırmalarının, büyük annelerin bakımıyla obezite arasındaki ilişkinin nedenlerine bakmadığını, ancak bunun çocuğun fikiksel egzersiz yapmaması ve çocuklara büyük annelerin daha fazla müsamaha göstermesi yüzünden olduğunun düşünüldüğünü söyledi.

Geçenlerde Amerikalı bilim adamlarının yaptığı bir araştırmada da obezitenin bebeklikte başladığı belirlenmişti.